'मोदी सबसे अच्छे दिखने वाले इंसान', प्रधानमंत्री के मुरीद हुए ट्रंप; ट्रेड डील पर क्या कहा?

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 12:20 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और भारत जल्द ही व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जिस पर महीनों से बातचीत चल रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया और उन्हें 'सबसे अच्छे दिखने वाले इंसान' बताया।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने बुधवार को अपने एशिया दौरे के अंतिम चरण में दक्षिण कोरिया में कहा कि अमेरिका और भारत लंबे समय से लंबित व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे।

    गौरतलब है कि इस समझौते पर बातचीत महीनों से चल रही है। इसमें यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध और भारत की ओर से रूस से तेल खरीदने को लेकर विवाद और टैरिफ को लेकर विवाद भी शामिल हैं।

    उन्होंने कहा, "यदि आप भारत और पाकिस्तान को देखें, तो मैं भारत के साथ व्यापार समझौता कर रहा हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान और प्रेम है। हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं।"

    भारत की ओर से अपने वैल्यू-सेंसटिव डेयरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बाजार में अमेरिका की पहुंच से इनकार करने पर भी वार्ता रुकी हुई थी। हालांकि, पिछले हफ्ते खबरों में कहा गया था कि भारत की ओर से रूसी तेल खरीद कम करने पर सहमति बनाने की स्थिति में अमेरिका टैरिफ घटाकर 16 प्रतिशत करने पर राजी हो गया है।

    ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ में पढ़े कसीदे

    ट्रंप ने दक्षिण कोरियाई दौरे के दौरान कहा, "मैं भारत के साथ एक व्यापार समझौता कर रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति मेरे मन में गहरा सम्मान और प्रेम है। हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। प्रधानमंत्री मोदी दिखने में सबसे अच्छे हैं। वह एक जबरदस्त इंसान हैं। वह काफी टफ हैं।"

    हालांकि ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच जंग के दौरान उन्होंने सीजफायर के लिए दबाव बनाया था। इसके अलावा उन्होंने भारत-पाकिस्तान के परमाणु संपन्न होने की बात को भी कहा है। 

