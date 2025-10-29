'मोदी सबसे अच्छे दिखने वाले इंसान', प्रधानमंत्री के मुरीद हुए ट्रंप; ट्रेड डील पर क्या कहा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने बुधवार को अपने एशिया दौरे के अंतिम चरण में दक्षिण कोरिया में कहा कि अमेरिका और भारत लंबे समय से लंबित व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे।

गौरतलब है कि इस समझौते पर बातचीत महीनों से चल रही है। इसमें यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध और भारत की ओर से रूस से तेल खरीदने को लेकर विवाद और टैरिफ को लेकर विवाद भी शामिल हैं।

उन्होंने कहा, "यदि आप भारत और पाकिस्तान को देखें, तो मैं भारत के साथ व्यापार समझौता कर रहा हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान और प्रेम है। हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं।"

भारत की ओर से अपने वैल्यू-सेंसटिव डेयरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बाजार में अमेरिका की पहुंच से इनकार करने पर भी वार्ता रुकी हुई थी। हालांकि, पिछले हफ्ते खबरों में कहा गया था कि भारत की ओर से रूसी तेल खरीद कम करने पर सहमति बनाने की स्थिति में अमेरिका टैरिफ घटाकर 16 प्रतिशत करने पर राजी हो गया है।