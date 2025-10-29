'मोदी सबसे अच्छे दिखने वाले इंसान', प्रधानमंत्री के मुरीद हुए ट्रंप; ट्रेड डील पर क्या कहा?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और भारत जल्द ही व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जिस पर महीनों से बातचीत चल रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया और उन्हें 'सबसे अच्छे दिखने वाले इंसान' बताया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने बुधवार को अपने एशिया दौरे के अंतिम चरण में दक्षिण कोरिया में कहा कि अमेरिका और भारत लंबे समय से लंबित व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे।
गौरतलब है कि इस समझौते पर बातचीत महीनों से चल रही है। इसमें यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध और भारत की ओर से रूस से तेल खरीदने को लेकर विवाद और टैरिफ को लेकर विवाद भी शामिल हैं।
उन्होंने कहा, "यदि आप भारत और पाकिस्तान को देखें, तो मैं भारत के साथ व्यापार समझौता कर रहा हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान और प्रेम है। हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं।"
भारत की ओर से अपने वैल्यू-सेंसटिव डेयरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बाजार में अमेरिका की पहुंच से इनकार करने पर भी वार्ता रुकी हुई थी। हालांकि, पिछले हफ्ते खबरों में कहा गया था कि भारत की ओर से रूसी तेल खरीद कम करने पर सहमति बनाने की स्थिति में अमेरिका टैरिफ घटाकर 16 प्रतिशत करने पर राजी हो गया है।
ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ में पढ़े कसीदे
ट्रंप ने दक्षिण कोरियाई दौरे के दौरान कहा, "मैं भारत के साथ एक व्यापार समझौता कर रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति मेरे मन में गहरा सम्मान और प्रेम है। हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। प्रधानमंत्री मोदी दिखने में सबसे अच्छे हैं। वह एक जबरदस्त इंसान हैं। वह काफी टफ हैं।"
#WATCH | US President Donald Trump says, "I'm doing a trade deal with India, and I have great respect and love for Prime Minister Modi. We have a great relationship. Likewise, the Prime Minister of Pakistan is a great guy. They have a Field Marshal. You know why he's a Field… pic.twitter.com/ZbxkpSnBl1— ANI (@ANI) October 29, 2025
हालांकि ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच जंग के दौरान उन्होंने सीजफायर के लिए दबाव बनाया था। इसके अलावा उन्होंने भारत-पाकिस्तान के परमाणु संपन्न होने की बात को भी कहा है।
यह भी पढ़ें: क्या भारत-चीन सीमा पर कम होगा तनाव? दोनों देशों के बीच LAC पर हुई हाई लेवल बैठक
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।