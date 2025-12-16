डोनल्ड ट्रंप की नई बहु कौन हैं? उम्र में कितनी छोटी-क्या है बिजनेस... जानकार उड़ जाएंगे होश
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के बेटे डोनल्ड ट्रंप जूनियर ने बेटिना एंडरसन से सगाई कर ली है। इसकी घोषणा व्हाइट हाउस में हुई। बेटिना पाम बीच की सोशला ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के सबसे बड़े बेटे डोनल्ड ट्रंप जूनियर ने पाम बीच की सोशलाइट और समाजसेवी बेटिना एंडरसन से सगाई कर ली है। सोमवार को व्हाइट हाउस में एक हॉलिडे गैदरिंग के दौरान इसकी घोषणा की गई। इसकी फुटेज बाद में कंजर्वेटिव इन्फ्लुएंसर लौरा लूमर ने X पर शेयर की।
इस इवेंट में बोलते हुए, 47 साल के ट्रंप जूनियर ने कहा, 'आमतौर पर मेरे पास शब्दों की कमी नहीं होती, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से बड़बड़ाता और चिल्लाता हूं, और फिर मैं बेटिना को उस एक शब्द के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं: 'हां।'
इस मौके पर एंडरसन ने कहा, 'यह सबसे यादगार वीकेंड रहा है। मुझे अपने प्यार से शादी करने का मौका मिल रहा है, और मुझे लगता है कि मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की हूं। धन्यवाद।'
कौन हैं बेटिना एंडरसन?
बेटिना एंडरसन, हैरी लॉय एंडरसन जूनियर और इंगर एंडरसन की बेटी हैं। वह पाम बीच के सामाजिक और धर्मार्थ हलकों में जानी-मानी हस्ती हैं। वह ऑड्रे ग्रस द्वारा स्थापित होप फॉर डिप्रेशन रिसर्च फाउंडेशन की सदस्य हैं।
साथ ही फ्लोरिडा स्थित संरक्षण पहल प्रोजेक्ट पैराडाइज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वह पाम बीच काउंटी के लिटरेसी कोएलिशन के साथ नियमित रूप से स्वयंसेवा भी करती हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कपल एक साल से साथ है और पिछले महीने एक शाही शादी में शामिल होने के लिए उदयपुर भी गया था।
ट्रंप जूनियर की पहली शादी
ट्रंप जूनियर की पहली शादी वैनेसा ट्रंप से हुई थी। जो कि 12 साल चली थी। साल 2018 में दोनों का तलाक हो गया था। इस एक्स कपल के पांच बच्चे हैं – काई (18), डोनाल्ड III (16), ट्रिस्टन (14), स्पेंसर (13) और क्लो (11)।
तलाक के बाद, ट्रंप जूनियर ने 2018 में पूर्व फॉक्स न्यूज होस्ट किम्बर्ली गुइलफॉयल को डेट करना शुरू किया था। उन्होंने 2020 में सगाई की, हालांकि पीपुल मैगजीन के अनुसार, 2024 के अंत में उनका रिश्ता खत्म हो गया।
एक साल पुराना रिलेशनशिप
ट्रंप जूनियर और एंडरसन को पहली बार अगस्त 2024 में एक ब्रंच आउटिंग में एक साथ देखा गया था। ट्रंप जूनियर और एंडरसन पिछले एक साल में कई बार सार्वजनिक रूप से एक साथ देखे गये।
