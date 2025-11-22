'तर्कसंगत व्यक्ति हैं ममदानी', न्यूयॉर्क के मेयर से मुलाकात के बाद बदले ट्रंप के सुर; 10 अहम बातें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी की ऐतिहासिक मुलाकात हुई। ट्रंप ने न्यूयॉर्क नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी का न केवल गर्मजोशी से स्वागत किया, बल्कि उनकी सफलता की कामना की और शहर की समस्याओं जैसे अपराध, आवास में सहयोग का वादा किया।

दरअसल, ट्रंप और ममदानी की मुलाकात अमेरिका की राजनीति में एक उल्लेखनीय कदम था। क्योंकि वैचारिक स्पेक्ट्रम के दो विपरीत ध्रुव एक-दूसरे के सामने थे। आइए जानते हैं ट्रंप और ममदानी के बीच चली बैठक की 10 महत्वपूर्ण बातें। न्यूयॉर्क के सफलता में ट्रंप को खुशी बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर हम असहमत होंगे। मुझे लगता है कि हम शायद किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। क्योंकि, यह न्यूयॉर्क के भले के लिए है। अगर यह शहर अविश्वसनीय हो जाए, अगर वह एक शानदार सफलता हासिल कर सकें तो मुझे बहुत खुशी होगी।

ट्रंप एक फासीवादी हैं? टंप से मुलाकात के दौरान एक रिपोर्टर ने ममदानी से पूछा क्या आप इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप एक फासीवादी हैं? इस पर ममदानी ने कहा- मैंने इसके बारे में बात की है। तभी ट्रंप बीच में बोल पड़े और कहा- "कोई बात नहीं। आप बस हां कह सकते हैं। यह समझाने से ज्यादा आसान है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।"

मीडिया को भी लगी दिलचस्प बैठक ट्रंप ने कहा कि मैंने बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ कई बैठकें की हैं - किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मीडिया को यह बैठक एक बहुत ही दिलचस्प बैठक लगी है। ट्रंप ने बताया कि जब वो दूसरे देशों के नेताओं से मिले तो पत्रकारों की संख्या कम थी। लेकिन ममदानी के लिए तो पत्रकारों की संख्या बहुत ज्यादा थी।

न्यूयॉर्क सर्वोच्च प्राथमिकता दोनों नेताओं ने न्यूयॉर्क शहर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। ट्रंप ने शहर के प्रति अपनी दीर्घकालिक भावना पर जोर दिया, जबकि ममदानी ने बार-बार कहा कि न्यूयॉर्क शहर उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ट्रंप ने कहा मुझे न्यूयॉर्क शहर बहुत पसंद है। मैं वहीं से आया हूं। मैं न्यूयॉर्क की मदद करना चाहता हूं, उसे नुकसान पहुंचाना नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि न्यूयॉर्क शहर शानदार बने।

हम चाहते हैं कि ममदानी कामयाब हों ट्रंप से जब पूछा गया- क्या आप ममदानी प्रशासन के अधीन न्यूयॉर्क शहर में रहने में सहज महसूस करेंगे? इस पर ट्रंप ने कहा- मैं ऐसा करूंगा। मैं सचमुच ऐसा करूंगा। हम चाहते हैं कि ममदानी कामयाब हों। उन्होंने आगे कहा कि विपरीत दलों में होने के बावजूद, उनके और डेमोक्रेट नेता बर्नी सैंडर्स के कई विचार समान हैं।

आव्रजन-निर्वासन पर चर्चा आव्रजन और निर्वासन जिसको लेकर दोनों के बीच मतभेद हैं, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। ममदानी न्यूयॉर्कवासियों जिनमें बड़ी प्रवासी आबादी भी शामिल हैं का बचाव करना चाहते हैं, जबकि ट्रंप का सख्त रुख और आईसीई निर्वासन प्रमुख मुद्दे रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि वे सुरक्षित न्यूयॉर्क चाहते हैं।

जिहादी दावों को किया खारिज ट्रंप से जब पूछा गया एलिस स्टेफनिक ने ममदानी को 'जिहादी' कहा है। क्या आपको लगता है कि आप इस समय किसी जिहादी के बगल में खड़ें हैं? इस पर ट्रंप ने कहा नहीं, मैं नहीं मानता। उन्होंने ममदानी के मुलाकात को लेकर कहा- मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो बहुत ही तर्कसंगत व्यक्ति है।

फिलिस्तीनी समर्थक हैं ममदानी ममदानी ने कहा एक मुखर फिलिस्तीनी समर्थक हैं जो 'मुक्त गाजा' का समर्थन करते हैं। मैंने इजराइली सरकार द्वारा नरसंहार और सरकार द्वारा उसे वित्तपोषित करने के बारे में बात की है। उन्होंने इजराइल और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर युद्ध अपराध का आरोप लगाया है और कहा है कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें हवाई अड्डे पर ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

ममदानी डेमोक्रेट्स के सच्चे नेता जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या ममदानी डेमोक्रेट्स के “सच्चे नेता” हैं। इस पर उन्होंने कहा कि ममदानी को उनकी कट्टर समाजवादी नीतियों के कारण डेमोक्रेटिक प्रतिष्ठान के कुछ हिस्सों में संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। ममदानी का ध्यान न्यूयॉर्क सिटी पर है और मैं भी अपना फोकस न्यूयॉर्क शहर पर करता हूं।