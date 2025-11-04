Language
    अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का निधन, ईराक युद्ध में निभाई थी अहम भूमिका

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 08:38 PM (IST)

    पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति डिक चेनी का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे निमोनिया और दिल की बीमारियों से पीड़ित थे। चेनी, एक कट्टर रूढ़िवादी नेता, इराक पर हमले के मुख्य समर्थक थे और उन्होंने 2003 में अमेरिका द्वारा इराक पर किए गए हमले में अहम भूमिका निभाई थी। परिवार ने उनके देश के लिए किए गए योगदान को याद किया।

    डिक चेनी का 84 वर्ष की उम्र में निधन

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति डिक चेनी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। परिवार ने बताया कि उनकी मौत निमोनिया और दिल से जुडी बिमारियों की वजह से हुई।

    कट्टर रूढ़िवादी नेता डिक चेनी अमेरिकी इतिहास के सबसे शक्तिशाली और विवादित उपराष्ट्रपतियों में से एक हैं। वे इराक पर हमले के मुख्य समर्थक थे। बता दें डिक ने साल 2003 में अमेरिका द्वारा ईराक पर किए गये हमले में अहम भूमिका निभाई थी।

    परिवार ने देश सेवा को सराहा

    परिवार द्वारा एक बयान में कहा गया, 'दशकों तक डिक चेनी ने हमारे देश की सेवा की, जिसमें व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ, व्योमिंग के कांग्रेसी, रक्षा सचिव और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तौर पर काम करना शामिल है। 

    डिक चेनी एक महान इंसान थे जिन्होंने अपने बच्चों और पोते-पोतियों को हमारे देश से प्यार करना और हिम्मत, सम्मान, प्यार, दया और फ्लाई फिशिंग वाली ज़िंदगी जीना सिखाया। डिक चेनी ने हमारे देश के लिए जो कुछ भी किया, उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमने इस महान इंसान से प्यार किया और उनका प्यार पाया।'

    इराक युद्ध में निभाई अहम भूमिका

    चेनी ने राष्ट्रपति जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश के समय फारस की खाड़ी युद्ध के दौरान रक्षा प्रमुख के तौर पर सशस्त्र बलों का नेतृत्व किया और फिर बुश के बेटे जॉर्ज डब्ल्यू. बुश के उपराष्ट्रपति के तौर पर सार्वजनिक जीवन में लौटे। चेनी असल में छोटे बुश के राष्ट्रपति कार्यकाल में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे।