    ट्रंप को लग सकता है झटका, डेमोक्रेट्स यौन अपराधी एपस्टीन के निजी द्वीपों की तस्वीरें जारी कीं

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 12:21 AM (IST)

    डेमोक्रेट्स यौन अपराधी एपस्टीन के निजी द्वीपों की तस्वीरें जारी कीं (फोटो- एक्स)

    डिजिटलडेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट सदस्यों ने बुधवार को जेफरी एपस्टीन के निजी द्वीप (लिटिल सेंट जेम्स, यूएस वर्जिन आइलैंड्स) की नई तस्वीरें और छोटे वीडियो क्लिप सार्वजनिक किए। ये वे स्थान हैं जिन पर लंबे समय से नाबालिग लड़कियों के शोषण और तस्करी के आरोप लगे हैं।

    इन तस्वीरों-वीडियो में द्वीप का लग्जरी रिसॉर्ट जैसा परिसर, स्विमिंगपूल, ताड़ के पेड़ और समुद्र का नजारा दिखाया गया है। साथ ही बेडरूम, बाथरूम, एक कमरे में डेंटिस्ट की कुर्सी रखी दिखाई दे रही है और एक पुराना टेलीफोन जिसके स्पीड-डायल बटन पर डैरेन, रिच, माइक, पैट्रिक, लैरी जैसे नाम लिखे हैं।

    कमेटी के शीर्ष डेमोक्रेट ने कहा कि ये तस्वीरें एपस्टीन की “परेशान करने वाली दुनिया” को उजागर करती हैं और वे पारदर्शिता तथा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए इन्हें जारी कर रहे हैं। सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्डट्रम्प से भी अपील की है कि वे एपस्टीन केस से जुड़े बाकी सभी दस्तावेज तुरंत सार्वजनिक करें।

    ये तस्वीरें ठीक उस समय आई हैं जब ट्रंप ने दो हफ्ते पहले ही एक कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें न्याय विभाग को 30 दिनों के अंदर सभी एपस्टीन संबंधी फाइलें जारी करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि तस्वीरें एपस्टीन की 2019 में कथित आत्महत्या से कई साल पहले की हैं।