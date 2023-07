USA: दलाई लामा की दयालुता और विनम्रता दुनिया भर के अनेक लोगों के लिए प्रेरणा: एंटनी ब्लिंकन

ब्लिंकन ने एक बयान में कहा कि दलाई लामा की दयालुता और विनम्रता दुनिया भर में अनेक लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती है और मैं शांति एवं अहिंसा के प्रति उनकी निरंतर प्रतिबद्धता की गहरी प्रशंसा करता हूं। बता दें वर्ष 1959 में तिब्बत में चीन की कार्रवाई के बाद 14वें दलाई लामा पलायन कर भारत पहुंचे थे जहां उन्हें राजनीतिक शरण मिली थी।

वाशिंगटन, पीटीआई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बृहस्पतिवार को दलाई लामा को उनके 88वें जन्मदिन पर बधाई देते हुए कहा कि तिब्बती आध्यात्मिक नेता की दयालुता और विनम्रता दुनिया भर में अनेक लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती है। ब्लिंकन ने यह भी कहा कि अमेरिका तिब्बतियों की भाषायी, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता को लेकर दृढ़ है। उन्होंने कहा, मैं आदरणीय दलाई लामा को उनके 88वें जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जो तिब्बती समुदाय के लिए एक शुभ दिन है। ब्लिंकन ने दलाई लामा के कार्यो की प्रशंसा की ब्लिंकन ने एक बयान में कहा, ‘‘दलाई लामा की दयालुता और विनम्रता दुनिया भर में अनेक लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती है और मैं शांति एवं अहिंसा के प्रति उनकी निरंतर प्रतिबद्धता की गहरी प्रशंसा करता हूं।’’ वर्ष 1959 में तिब्बत में चीन की कार्रवाई के बाद 14वें दलाई लामा पलायन कर भारत पहुंचे थे जहां उन्हें राजनीतिक शरण मिली और निर्वासित तिब्बत सरकार तब से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आधारित है।

