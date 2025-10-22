Gaza War: गाजा में सैनिक भेजने से हिचकिचा रहे देश, हमास से टकराव का डर

न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क। गाजा पट्टी में पिछले सप्ताह युद्धविराम समझौता लागू हुआ। हालांकि यह अभी बहुत नाजुक दौर में है। समझौते के अहम बिंदुओं के तहत हमास को हथियार छोड़ना होगा और इजरायली सैन्य बलों की वापसी के बाद वहां शांति बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय सैन्य बल की तैनाती की बात है। सैनिक हमास के साथ सीधे टकराव में आ सकते हैं लेकिन इस बल में जिन देशों के शामिल होने की संभावना है, वे सैनिक भेजने से हिचकिचा रहे हैं। इन देशों में इस बात का डर है कि उनके सैनिक हमास के साथ सीधे टकराव में आ सकते हैं।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20-बिंदु योजना के तहत इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम हुआ है। इसके तहत बंधकों और कैदियों की अदला-बदली का मार्ग प्रशस्त हुआ है। बल के मिशन को लेकर भ्रम है गाजा के लिए अंतरराष्ट्रीय बल का गठन और तैनाती इस बात पर निर्भर हो सकती है कि मौजूदा युद्धविराम के स्थायी समझौते का रूप लेने की कितनी संभावना है। कई देशों के राजनयिकों और अधिकारियों ने बताया कि बल के गठन के समय को लेकर कोई प्रगति नहीं हुई है, क्योंकि बल के मिशन को लेकर भ्रम है।

गाजा में मुख्य चिंता है हमास जबकि कई देशों के प्रतिनिधियों ने कहा है कि वे तब तक सैनिक नहीं भेजेंगे, जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि बल से गाजा में क्या करने की अपेक्षा की जाएगी। उनकी मुख्य चिंता यह है कि उनके सैनिकों से यह अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि वे हमास से लड़ें।

इजरायल को दो और बंधकों के शव मिले इजरायल की सेना ने कहा है कि हमास ने गाजा में रेड क्रॉस को दो और बंधकों के अवशेष सौंप दिए हैं। 10 अक्टूबर को युद्धविराम शुरू होने के बाद से, 13 बंधकों के अवशेष इजरायल को लौटा दिए गए हैं। इन नवीनतम अवशेषों के इजरायल पहुंचने के बाद, गाजा में 13 और लोगों को अभी भी बरामद करके उन्हें सौंपना बाकी है।