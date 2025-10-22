Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Gaza War: गाजा में सैनिक भेजने से हिचकिचा रहे देश, हमास से टकराव का डर

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 05:58 AM (IST)

    गाजा पट्टी में पिछले सप्ताह युद्धविराम समझौता लागू हुआ। हालांकि यह अभी बहुत नाजुक दौर में है। समझौते के अहम बिंदुओं के तहत हमास को हथियार छोड़ना होगा और इजरायली सैन्य बलों की वापसी के बाद वहां शांति बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय सैन्य बल की तैनाती की बात है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    गाजा पट्टी में अपने सैनिकों की भूमिका को लेकर भ्रम की स्थिति (फोटो- रॉयटर)

    न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क। गाजा पट्टी में पिछले सप्ताह युद्धविराम समझौता लागू हुआ। हालांकि यह अभी बहुत नाजुक दौर में है।

    समझौते के अहम बिंदुओं के तहत हमास को हथियार छोड़ना होगा और इजरायली सैन्य बलों की वापसी के बाद वहां शांति बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय सैन्य बल की तैनाती की बात है।

    सैनिक हमास के साथ सीधे टकराव में आ सकते हैं

    लेकिन इस बल में जिन देशों के शामिल होने की संभावना है, वे सैनिक भेजने से हिचकिचा रहे हैं। इन देशों में इस बात का डर है कि उनके सैनिक हमास के साथ सीधे टकराव में आ सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20-बिंदु योजना के तहत इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम हुआ है। इसके तहत बंधकों और कैदियों की अदला-बदली का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

    बल के मिशन को लेकर भ्रम है

    गाजा के लिए अंतरराष्ट्रीय बल का गठन और तैनाती इस बात पर निर्भर हो सकती है कि मौजूदा युद्धविराम के स्थायी समझौते का रूप लेने की कितनी संभावना है। कई देशों के राजनयिकों और अधिकारियों ने बताया कि बल के गठन के समय को लेकर कोई प्रगति नहीं हुई है, क्योंकि बल के मिशन को लेकर भ्रम है।

    गाजा में मुख्य चिंता है हमास

    जबकि कई देशों के प्रतिनिधियों ने कहा है कि वे तब तक सैनिक नहीं भेजेंगे, जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि बल से गाजा में क्या करने की अपेक्षा की जाएगी। उनकी मुख्य चिंता यह है कि उनके सैनिकों से यह अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि वे हमास से लड़ें।

    इजरायल को दो और बंधकों के शव मिले

    इजरायल की सेना ने कहा है कि हमास ने गाजा में रेड क्रॉस को दो और बंधकों के अवशेष सौंप दिए हैं। 10 अक्टूबर को युद्धविराम शुरू होने के बाद से, 13 बंधकों के अवशेष इजरायल को लौटा दिए गए हैं। इन नवीनतम अवशेषों के इजरायल पहुंचने के बाद, गाजा में 13 और लोगों को अभी भी बरामद करके उन्हें सौंपना बाकी है।

    मंगलवार को इजरायल की यात्रा पर आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने बंधकों को वापस करने में हमास की गति से इजरायल की निराशा के बीच "थोड़ा धैर्य" रखने का आग्रह किया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इजरायल प्रत्येक मृत बंधक के अवशेष के बदले 15 फलस्तीनी शव छोड़ रहा है।