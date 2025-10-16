Language
    चीन ने ट्रंप को दिखा दिया ठेंगा, रेयर अर्थ के निर्यात पर बढ़ाया नियंत्रण; भड़क गए अमेरिकी अधिकारी

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    रेयर अर्थ के निर्यात पर चीन के कदम से अमेरिकी अधिकारी भड़क गए हैं। उन्होंने इन खनिजों के निर्यात पर नियंत्रण बढ़ाने को लेकर बीजिंग की कड़ी आलोचना की और कहा कि इससे ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए खतरा बढ़सकता है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि चीन अभी भी अपने रुख को बदल सकता है। ऐसा करने से वह अमेरिका के सख्त कदमों से बच सकता है।

    रेयर अर्थ पर चीन के कदम से भड़के अमेरिकी अधिकारी (फोटो- रॉयटर)

    यटर, वाशिंगटन। रेयर अर्थ के निर्यात पर चीन के कदम से अमेरिकी अधिकारी भड़क गए हैं। उन्होंने इन खनिजों के निर्यात पर नियंत्रण बढ़ाने को लेकर बी¨जग की कड़ी आलोचना की और कहा कि इससे ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए खतरा बढ़ सकता है।

    अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि चीन अभी भी अपने रुख को बदल सकता है। ऐसा करने से वह अमेरिका के सख्त कदमों से बच सकता है। रेयर अर्थ मिनरल्‍स के बिना इलेक्ट्रिक व्हिकलसे लेकर एयरक्राफ्ट तक का प्रोडक्‍शन बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है।

    अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर ने बुधवार को पत्रकारों से कहा कि चीन के नए निर्यात प्रतिबंध ग्लोबल सप्लाई चेन पर अधिकार जमाने के समान हैं और अमेरिका और उसके सहयोगी इन प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने और वित्त मंत्री स्काट बेसेंट ने यह भी स्पष्ट किया कि वाशिंगटन टकराव को बढ़ाना नहीं चाहता।

    ग्रीर ने बताया कि चीन ने अभी तक रेयर अर्थ पर संशोधित नियमों को लागू नहीं किया है और वह अभी भी पीछे हट सकता है। ठीक उसी तरह जैसे अमेरिका ने चीनी आयात पर 100 टैरिफ लागू नहीं किया है।