परमाणु प्रौद्योगिकी पर अमेरिकी वित्तपोषित शोध का लाभ उठा रहा चीन, रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन परमाणु प्रौद्योगिकी पर अमेरिकी वित्तपोषित शोध का लाभ उठा रहा है। यह बात बुधवार को प्रकाशित एक संसदीय रिपोर्ट में सामने आई है। इसमें कहा गया है कि चीन, ऊर्जा विभाग द्वारा वित्त पोषित अमेरिकी शोधकर्ताओं के साथ साझेदारी का लाभ उठाकर अपनी सेना को संवेदनशील परमाणु प्रौद्योगिकी और आर्थिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अन्य नवाचारों तक पहुंच प्रदान कर रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका को उच्च-तकनीकी अनुसंधान की रक्षा के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए। साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि करदाताओं के धन से किए गए कार्यों के परिणाम बीजिंग को लाभ न पहुंचाएं।

यह जांच कांग्रेस द्वारा चीन के सैन्य निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी अनुसंधान को रोकने के लिए एक सुरक्षा कवच बनाने के प्रयास का हिस्सा है। दोनों देश एक ऐसी तकनीकी और हथियार प्रतिद्वंद्विता में उलझे हुए हैं, जो भविष्य की वैश्विक व्यवस्था को आकार देगी।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर सदन की चयन समिति और शिक्षा एवं कार्यबल पर सदन की समिति के जांचकर्ताओं ने जून 2023 से इस वर्ष जून तक प्रकाशित 4,300 से अधिक अकादमिक पत्रों की पहचान की, जिनमें शिक्षा विभाग द्वारा वित्त पोषित विज्ञानियों और चीनी शोधकर्ताओं के बीच सहयोग शामिल था।