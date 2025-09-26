Language
    पूरी दुनिया से ज्यादा रोबोट अकेले चीन में कर रहे काम, संख्या में अमेरिका से कहीं गुना ज्यादा

    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 03:45 AM (IST)

    चीन रोबोटिक्स के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। किसी भी अन्य देश की तुलना में यह तेजी से फैक्ट्री रोबोट बना रहा है और उन्हें स्थापित कर रहा है। औद्योगिक रोबोट निर्माताओं के एक गैर लाभकारी व्यापार समूह इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स द्वारा गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल चीनी कारखानों में 20 लाख से ज्यादा रोबोट काम कर रहे थे।

    पूरी दुनिया से ज्यादा रोबोट अकेले चीन में कर रहे काम (सांकेतिक तस्वीर)

     न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन। चीन रोबोटिक्स के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। किसी भी अन्य देश की तुलना में यह तेजी से फैक्ट्री रोबोट बना रहा है और उन्हें स्थापित कर रहा है। औद्योगिक रोबोट निर्माताओं के एक गैर लाभकारी व्यापार समूह, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स द्वारा गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल चीनी कारखानों में 20 लाख से ज्यादा रोबोट काम कर रहे थे।

    रिपोर्ट में पाया गया कि चीन के कारखानों ने पिछले साल लगभग तीन लाख नए रोबोट लगाए, जो दुनिया के बाकी हिस्सों की कुल संख्या से भी ज्यादा है। इस दौरान अमेरिकी कारखानों ने केवल 34 हजार रोबोट स्थापित किए गए।

    चीनी कारखानों में ज्यादा रोबोट कर रहे काम

    चीनी कारखानों में ज्यादा रोबोट के इस्तेमाल के साथ उन्हें बनाने में भी बेहतर हुए हैं। चीन सरकार ने सार्वजनिक पूंजी और नीतिगत निर्देशों का इस्तेमाल करके चीनी कंपनियों को रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी अन्य उन्नत तकनीकों में अग्रणी बनने के लिए प्रोत्साहित किया है।

    दुनिया भर में रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विनिर्माण क्षेत्र में चीन क्रांतिकारी भूमिका निभा रहा हैं। इसमें फैक्ट्री रोबोट में कार के पुर्जों को जोड़ने वाली मशीनों से लेकर कन्वेयर बेल्ट पर बक्सों को उठाने वाले पंजे तक शामिल हैं।

     कारखाने कम श्रमिकों के साथ काम चला रही हैं

    चीन में फैक्टरियों को अधिक कुशल बनाने में तकनीक की मदद ली जा रही है। कारखाने कम श्रमिकों के साथ काम चला रही हैं। पिछले एक दशक में चीन ने अपने कारखानों में अधिक रोबोटों का उपयोग करने, रोबोट का एक प्रमुख निर्माता बनने और उद्योग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रगति के साथ जोड़ने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है।