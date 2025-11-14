Language
    अप्रवासियों को जारी 17,000 कमर्शियल लाइसेंस रद करेगा कैलिफोर्निया, कई दुर्घटनाओं के बाद लिया फैसला

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 03:30 AM (IST)

    कैलिफोर्निया ने घोषणा की है कि वह अप्रवासियों को जारी किए गए 17,000 व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस रद करने की योजना बना रहा है। गवर्नर गेविन न्यूसम ने कहा कि ये लाइसेंस राज्य के कानून के उल्लंघन के कारण रद किए जाएंगे। हालांकि, उन्होंने इसके पीछे कोई विशिष्ट विवरण नहीं दिया। लाइसेंस रद करने की योजना अवैध अप्रवासी ड्राइवरों से जुड़ी कई दुर्घटनाओं के बाद सामने आया है।

    अप्रवासियों को जारी 17,000 कमर्शियल लाइसेंस रद करेगा कैलिफोर्निया (फोटो- रॉयटर)

    एपी,न्यूयर्ककैलिफोर्निया ने घोषणा की है कि वह अप्रवासियों को जारी किए गए 17,000 व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस रद करने की योजना बना रहा है।

     

    गवर्नर गेविन न्यूसम ने कहा कि ये लाइसेंस राज्य के कानून के उल्लंघन के कारण रद किए जाएंगे। हालांकि, उन्होंने इसके पीछे कोई विशिष्ट विवरण नहीं दिया। लाइसेंस रद करने की योजना अवैध अप्रवासी ड्राइवरों से जुड़ी कई दुर्घटनाओं के बाद सामने आया है।

    परिवहन मंत्री सीन डफी कैलिफोर्निया की लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं की आलोचना करते रहे हैं और उनका कहना है कि राज्य ने अनुचित तरीके से काम किया है।

     

    उन्होंने कहा कि कैलिफोर्निया की यह कार्रवाई इन विफलताओं की स्वीकृति है, जबकि राज्य पहले भी अपने लाइसेंसिंग मानकों का बचाव करता रहा है।

     

    डफी ने सितंबर में कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जिन नए नियमों की घोषणा की थी, उनके तहत अप्रवासियों के लिए इन्हें प्राप्त करना बेहद मुश्किल हो गया है। अब केवल तीन विशिष्ट श्रेणियों के वीजा धारक ही इसके लिए पात्र होंगे।

     

    राज्यों को संघीय डाटाबेस में आवेदक की आव्रजन स्थिति का सत्यापन भी करना होगा। ये लाइसेंस एक वर्ष तक वैध रहेंगे, बशर्ते आवेदक का वीजा इससे पहले समाप्त न हो जाए।