कैलिफोर्निया में जोरदार धमाका, गैस पाइपलाइन फटते ही उड़ा घर; 6 लोग घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में हेवर्ड के पास एशलैंड इलाके में गुरुवार को गैस पाइपलाइन से भीषण विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के चलते एक घर पूरी तरह नष्ट हो गया और तीन इमारतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। वहीं, आसपास के घरों में भी जोरदार कंपन महसूस हुई।

गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचने से हुए इस विस्फोट में कम से कम 6 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। वहीं, तीन अन्य को मामूली चोंटे आईं हैं। सभी को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है।

करंट लगने से पीछे हटे कर्मचारी अधिकारियों के अनुसार, इस भयावह विस्फोट में दो अलग-अलग भूखंडों पर बनी तीन इमारतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। घटनास्थल पर मौजूद 75 दमकलकर्मियों में से कुछ को बिजली की तारों से करंट लगने की वजह से कुछ देर पीछे हटना पड़ा। घटनास्थल पर मलबा बिखरा हुआ है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना को लेकर सड़क के इस पार रहने वाली ब्रिटनी माल्डोनाडो ने बताया कि हम घर में बैठे थे और अचानक सब कुछ हिल गया। दीवारों से सामान गिर गया और जब हमने कैमरे में देखा तो ऐसा लग रहा था, जैसे हम कोई युद्ध का वीडियो देख रहे हों।