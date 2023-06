ब्रिटिश अभिनेता जूलियन सैंड्स की बुधवार को पुलिस ने निधन की पुष्टि कर दी। अभिनेता करीब पांच माह से लापता थे और इस सप्ताह के अंत में ही लॉस एंजिल्स के पास पहाड़ों में पैदल यात्रियों को मानव अवशेष मिले थे जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई थी। ब्रिटिश अभिनेता ने इस दुनिया को 65 साल की उम्र में अलविदा कह दिया। फोटो रायटर।

5 माह से लापता ब्रिटिश अभिनेता जूलियन सैंड्स का निधान। फोटो- रायटर।

लॉस एंजिल्स, एएफपी। ब्रिटिश अभिनेता जूलियन सैंड्स की बुधवार को पुलिस ने निधन की पुष्टि कर दी। अभिनेता करीब पांच माह से लापता थे और इस सप्ताह के अंत में ही लॉस एंजिल्स के पास पहाड़ों में पैदल यात्रियों को मानव अवशेष मिले थे, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई थी। ब्रिटिश अभिनेता ने इस दुनिया को 65 साल की उम्र में अलविदा कह दिया। यात्रियों को मिला था मानव कंकाल ब्रिटिश अभिनेता जूलियन सैंड्स ने साल 1985 में "ए रूम विद ए व्यू" में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्धि हासिल की थी। वह इसी साल जनवरी में 10,000 फुट माउंट सैन एंटोनियो पर लापता हो गए थे। हालांकि, लॉस एंजिल्स के पास पहाड़ों पर शनिवार की सुबह मानव अवशेष दिखा था और अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया था।

Edited By: Sonu Gupta