क्यों सुनीता विलियम्स के बिना धरती पर लौट रहा स्टारलाइनर? न्यू मैक्सिको के स्पेस हार्बर में होगी लैडिंग

बता दें कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अगले साल फरवरी में वापस लौटेंगे। भारतीय समयानुसार, स्टारलाइनर 6 सितंबर की आधी रात के बाद कल सुबह साढ़े तीन बजे स्पेस सेंटर छोड़ चुका है।

LIVE: #Starliner departs from the @Space_Station. The uncrewed @BoeingSpace spacecraft is scheduled to autonomously undock at approximately 6:04pm ET (2204 UTC), with landing at White Sands Space Harbor in New Mexico targeted for about six hours later: https://t.co/aXgGF0gVqc