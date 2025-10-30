US News: बोइंग को तीसरी तिमाही में पांच बिलियन डॉलर का हुआ घाटा, नए विमानों की डिलीवरी में लगातार हो रही देरी

एएफपी, वाशिंगटन। बोइंग ने बुधवार को तीसरी तिमाही में 5.4 बिलियन डॉलर का घाटा दर्ज किया है।इसी के साथ 777X विमान के विलंबित प्रमाणीकरण से होने वाली भारी लागत के कारण उसके परिणाम प्रभावित हुए।

विमानन क्षेत्र की इस दिग्गज कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में वाणिज्यिक विमानों की आपूर्ति में काफी वृद्धि के बाद राजस्व में 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और यह 23.3 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया।

लेकिन 777X कार्यक्रम पर 4.9 बिलियन डॉलर के एकमुश्त शुल्क के कारण इसका प्रदर्शन प्रभावित हुआ, जिसके कारण अमेरिकी वायु अधिकारियों के साथ प्रमाणन प्रक्रिया में काफी समय लग गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी केली ऑर्टबर्ग ने कंपनी की प्रगति के संकेत के रूप में 737 मैक्स पर मासिक उत्पादन दर में वृद्धि के लिए संघीय विमानन प्रशासन द्वारा अक्टूबर में दी गई मंजूरी की ओर इशारा किया। उन्होंने यह भी कहा कि बोइंग ने तिमाही के दौरान सकारात्मक मुक्त नकदी प्रवाह उत्पन्न किया।