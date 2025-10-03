Language
    'इनोवेशन में दुनिया की अगुवाई कर रहा भारत...', बिल गेट्स ने जमकर की तारीफ

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 05:57 PM (IST)

    अरबपति बिल गेट्स ने भारत को नवाचार का वैश्विक अगुआ बताया है। उन्होंने कहा कि भारत ने कई ऐसे समाधान विकसित किए हैं जो विकासशील देशों में लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। गेट्स ने महात्मा गांधी के समानता और गरिमा के आदर्शों को गेट्स फाउंडेशन के कार्यों का आधार बताया।

    बिग गेट्स ने भारत में नवाचार को लेकर कही बड़ी बात। फ़ाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अरबपति परोपकारी बिल गेट्स ने कहा कि भारत दुनिया में नवाचार की अगुआई कर रहा है। भारत ने ऐसी कई पहल और समाधान विकसित किए हैं, जो ग्लोबल साउथ में लाखों लोगों की जान बचा सकते हैं और उनके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी के समानता और गरिमा के आदर्श गेट्स फाउंडेशन के कार्यों की बुनियाद हैं।

    माइक्रोसाफ्ट के सह-संस्थापक गेट्स ने अमेरिका के सिएटल शहर में भारत के महावाणिज्य दूतावास की तरफ से गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से गुरुवार को गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया।

    गेट्स ने वैश्विक नवाचार में भारत की भूमिका की जमकर प्रशंसा

    गेट्स ने वैश्विक नवाचार में भारत की भूमिका की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा, 'नवाचार में भारत एक वैश्विक अगुआ के रूप में में उभरा है। उसने ऐसे कई समाधान विकसित किए हैं, जो ग्लोबल साउथ में लाखों ¨जदगियों को बचाने और उनको बेहतर करने की क्षमता रखते हैं।

    विकसित भारत बनने की यात्रा में साझेदार बनने के लिए उत्सुक

    हम 2047 तक विकसित भारत बनने की उनकी यात्रा में साझेदार बनने के लिए उत्सुक हैं।' गेट्स ने कहा, 'यह उपयुक्त है कि हम महात्मा गांधी की 156वीं जयंती के अवसर पर एकत्र हुए हैं। उन्होंने समानता और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा जैसे आदर्शों की वकालत की थी, जो हमारे काम की बुनियाद हैं।' कार्यक्रम में दूतावास के अलावा वा¨शगटन और सिएटल के कई अधिकारी भी मौजूद रहे।

    (न्यूज एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)