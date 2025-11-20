'अरबपतियों को छोड़कर, मुसलमानों से नफरत....', क्राउन प्रिंस से मुलाकात पर बर्नी सैंडर्स ने ट्रंप को घेरा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने मंगलवार को वॉशिंगटन में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के लिए एक शानदार रिसेप्शन रखा, जिसमें लड़ाकू विमानों वाला एक सिक्योरिटी पैक्ट और पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या में शाही परिवार की कथित भूमिका का पब्लिक में बचाव किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रेड-कार्पेट ट्रीटमेंट पर तुरंत रिएक्शन शुरू हो गया। सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने ट्रंप के नजरिए की कड़ी आलोचना की, उन पर आम मुसलमानों को 'नापसंद' करते हुए तानाशाह अरबपतियों का पक्ष लेने का आरोप लगाया। सैंडर्स ने X पर पोस्ट किया, "ट्रंप मुसलमानों को नापसंद करते हैं, सिवाय उन अरबपति तानाशाहों के जो उनके परिवार को और भी अमीर बना सकते हैं," 2018 के बाद क्राउन प्रिंस का पहला अमेरिका दौरा साल 2018 के बाद, क्राउन प्रिंस का यह अमेरिका का पहला दौरा है, जब खशोगी, जो वॉशिंगटन पोस्ट के कॉलमिस्ट थे और सऊदी सरकार के मानवाधिकारों के मामले में खुलकर आलोचना करते थे, उनकी इस्तांबुल में सऊदी कॉन्सुलेट के अंदर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या से सऊदी-अमेरिका के रिश्ते खराब हो गए और दुनिया भर में इसकी फजीहत हुई।

क्राउन प्रिंस का अमेरिका में भव्य स्वागत उस इतिहास के बावजूद, ट्रंप ने क्राउन प्रिंस का स्वागत F-35 स्टील्थ जेट के मिलिट्री फ्लाईओवर, औपचारिक तोपों की फायरिंग, घोड़ों पर सवार सैनिकों की परेड और साउथ लॉन में एक शानदार दावत जैसे शानदार कार्यक्रमों से किया।

प्रिंस ने बहुत बढ़िया काम किया- ट्रंप बाद में, जब एक रिपोर्टर ने सऊदी अरब के साथ उनके परिवार के बिजनेस संबंधों और खशोगी की हत्या में मोहम्मद बिन सलमान के कथित तौर पर शामिल होने के बारे में सवाल किया, तो ट्रंप भड़क गए। ट्रंप ने पत्रकार को इस धंधे में सबसे बुरे लोगों में से एक बताते हुए, कहा कि मेरे परिवार ने सऊदी अरब के साथ बहुत कम किया है। प्रिंस ने बहुत बढ़िया काम किया है। उन्हें खशोगी के बारे में कुछ नहीं पता था।"