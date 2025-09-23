अमेरिका पहुंचते ही मोहम्मद यूनुस का होने लगा विरोध, काफिले पर फेंके गए अंडे

बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने आसियान में शामिल होने की इच्छा जताई है जिससे बांग्लादेश का विकास तेजी से हो सके। उन्होंने अमेरिका से रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए निरंतर समर्थन की मांग की है और दक्षेस के पुनरुद्धार पर जोर दिया। न्यूयॉर्क में उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा जहां अवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर अंडे फेंके।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने न्यूयॉर्क में दक्षिण और पश्चिम एशिया के लिए अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोर के साथ एक बैठक में आसियान में शामिल होने में बांग्लादेश की रुचि व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दक्षिण पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण से बांग्लादेश का विकास तेजी से बढ़ेगा।

उन्होंने अमेरिका में भारत के सात पूर्वोत्तर राज्यों समेत नेपाल और भूटान जैसे भूमि से घिरे देशों के साथ आर्थिक संबंध मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, 'हम निकटतम क्षेत्रीय सहयोग से अपनी आर्थिक वृद्धि तेज कर सकते हैं।' इसके अलावा, मोहम्मद यूनुस को न्यूयॉर्क में विरोध का सामना करना पड़ा, जब बांग्लादेश अवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर अंडे फेंके।

कई द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा इस काफिले में नए बने नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) के सदस्य सचिव अख्तर हुसैन भी शामिल थे। बांग्लादेश और अमेरिका ने व्यापार, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग (दक्षेस) के पुनरुद्धार, रोहिंग्या संकट और ढाका को लक्षित करने वाली गलत सूचनाओं के प्रसार सहित कई द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की।

मुख्य सलाहकार यूनुस ने शिविरों में रह रहे दस लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए अमेरिका से निरंतर समर्थन की मांग की। इसके जवाब में, अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि उनके जीवन-रक्षक सहायता रोहिंग्याओं के लिए जारी रहेगी। यूनुस ने बताया कि अंतरिम सरकार ने दक्षेस के पुनरुद्धार के प्रयासों को तेज किया है, जो पिछले एक दशक में कोई शिखर सम्मेलन नहीं कर पाई है। उन्होंने अमेरिकी मुख्य सलाहकार सर्जियो गोर को जल्द से जल्द बांग्लादेश आने का निमंत्रण दिया।

विरोध का करना पड़ा सामना इससे पहले, मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश के अन्य सदस्य 22 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 80वें सत्र में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे थे, जहां उन्हें जेएफके अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध का सामना करना पड़ा।