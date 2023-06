आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने Elon Musk को बनाया बच्चा, तस्वीरें जमकर हो रही वायरल

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। एलन मस्क पिछले काफी समय से सुर्खियों में हैं। भारतीय दूल्हे के रूप में एआई-जेनरेट की गई छवि पर प्रतिक्रिया देने के बाद , एलन मस्क ने फिर से अपने अनुयायियों को प्रसन्न किया और वायरल तस्वीर का जवाब दिया। इस बार, एआई-जेनरेट छवि ने अरबपति व्यवसायी को एक बच्चे के रूप में दिखाया। इस बार मस्क खुद को मजाकिया जवाब साझा करने से नहीं रोक सके।

BREAKING: Elon Musk was reportedly working on some anti aging formula but it got way out of hand pic.twitter.com/uvAkWI3FgT