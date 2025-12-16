कौन हैं अर्चना व्यास? जिसे गेट्स फाउंडेशन ने भारत में बनाया अपना कंट्री हेड

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गेट्स फाउंडेशन ने भारत में अर्चना व्यास को अपना नया कंट्री डायरेक्टर बनाया है। व्यास अब हरि मेनन की जगह लेंगी, जो 2019 से फाउंडेशन के इंडिया ऑपरेशंस को हेड रहे थे. हरि मेनन जनवरी 2026 में ग्लोबल रोल में जाने वाले हैं।

अर्चना केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मजबूत पार्टनरशिप बनाकर फाउंडेशन के काम को आगे बढ़ाएंगी, साथ ही परोपकारी लोगों, शिक्षाविदों, नॉन-प्रॉफिट संगठनों और प्राइवेट कंपनियों के साथ भी काम करेंगी। 2003 में भारत में अपना काम शुरू करने के बाद से, फाउंडेशन ने भारतीय सरकार और स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर हेल्थकेयर, सैनिटेशन, लैंगिक समानता, कृषि विकास, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों में पहल की है। कौन हैं अर्चना व्यास? व्यास 2014 में गेट्स फाउंडेशन में शामिल हुईं थीं. तब से उन्होंने इसके हेल्थ और गरीबी कम करने की पहलों में कई भूमिकाएं निभाई। हाल ही में उन्होंने संगठन के ग्लोबल पॉलिसी और एडवोकेसी विंग का नेतृत्व किया था, जो ग्रोथ, अवसर और सशक्तीकरण पर केंद्रित प्रयासों की देखरेख करता है।

इससे पहले उन्होंने पॉलिसी पहल का नेतृत्व, हाई-वैल्यू सहयोग, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि विकास से लेकर सैनिटेशन, पोषण, ग्लोबल शिक्षा और महिलाओं के वित्तीय सशक्तीकरण जैसे मुद्दों पर संगठन की बाहरी मैसेजिंग को आकार देने का काम किया था.

फाउंडेशन में अपने कार्यकाल से पहले, व्यास ने रेकिट के लिए दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में कम्युनिकेशन और डिजिटल मार्केटिंग का काम संभाला था, साथ ही MENA (मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका) क्षेत्र में इसके ऑपरेशंस को भी सपोर्ट किया था. व्यास ने कई प्रमुख मार्केटिंग और एडवरटाइजिंग फर्मों में सीनियर पदों पर काम किया है।

किन संस्थानों से जुड़ी रही व्यास? व्यास की लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, उन्होंने अक्टूबर 2009 से मार्च 2014 तक रेकिट बेंकिजर में रीजनल मैनेजर (मीडिया और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, दक्षिण पूर्व एशिया) के रूप में काम किया। वहां, उन्होंने मीडिया रणनीति विकास और प्रबंधन का काम किया।

इसके अलावा, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और डिजिटल मार्केटिंग का नेतृत्व किया। इससे पहले, उन्होंने कंपनी में चार साल का एक और कार्यकाल भी पूरा किया था। अपने करियर की शुरुआत में, उन्होंने ओगिल्वी (पहले ओगिल्वी एंड माथर) में तीन साल तक काम किया।