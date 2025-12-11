कैलिफोर्निया में भारतीय लड़की का एक्सीडेंट, भारत से अमेरिका पहुंचे पिता ने कहा- यहां मेरा कोई नहीं...
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सैन जोस शहर की रहने वाली युवा भारतीय आरती सिंह 9 नवंबर को एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग इवेंट से लौट रहीं थी। इस दौरान वे अपने घर के पास सड़क पार कर रही थीं, तभी एक वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गईं।
इस दर्दनाक हादसे के बाद से आरती कोमा में हैं और सांता क्लारा वैली मेडिकल सेंटर के आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने उनकी सांस लेने और भोजन करने में मदद के लिए गर्दन व पेट में बड़ी सर्जरी की है। इसके बावजूद अभी तक उनकी आंखें नहीं खुली हैं।
आरती के पिता सुमीरन सिंह को जैसे ही दुर्घटना की जानकारी मिली वे तुरंत भारत से अमेरिका पहुंचे। अस्पताल के बेडसाइड पर बैठे सुमीरन रोज अपनी बेटी से बातें करते हैं। उनको उम्मीद है कि वह उनकी बातें सुन रही होगी।
यहां मेरा कोई नहीं है
अमेरिका पहुंचे आरती के पिता सुमीरन सिंह ने भावुक होकर कहा कि मेरी बेटी ने अभी तक आंखें नहीं खोलीं। मैं हर दिन उससे बात करता हूं। यहां मेरा कोई नहीं है। बस वह है और यह उम्मीद कि वह जाग जाएगी।
मैं नहीं जानता कि चालक कौन है?
सुमीरन सिंह ने कहा कि मैं नहीं जानता कि चालक कौन है। मुझे बस जवाब चाहिए।सैन जोस पुलिस ने पुष्टि की है कि यह हिट-एंड-रन का मामला नहीं है, लेकिन चालक की पहचान अभी सार्वजनिक नहीं की गई।
सुमीरन को केवल इतना बताया गया कि चालक करीब 50 वर्ष का व्यक्ति है और उसके पास दुर्घटना के समय बीमा नहीं था। पुलिस ने आरती की हालत या संभावित आरोपों पर कोई अपडेट नहीं दिया, जिससे परिवार में निराशा है। वहीं, भाषा की बाधा अपरिचित कानूनी प्रक्रियाएं और दस्तावेजों तक पहुंच न होने से सुमीरन की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
हालांकि, इस दुखद स्थिति में उत्तरी कैलिफोर्निया के सामुदायिक संगठन ओवरसीज ऑर्गनाइजेशन फॉर बेटर बिहार (O2B2) ने तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया। संगठन ने फंडरेजिंग कैंपेन शुरू किया, जो आवास, भोजन, परिवहन और अन्य जरूरतों के लिए धन जुटा रहा है।
