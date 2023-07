Arizona: महिला ने नहीं चुकाया बिल तो काट दी बिजली, तपती गर्मी से हुई मौत; महज 4 हजार का था कर्ज

Arizona News एरिजोना में 72 वर्षीय महिला स्टेफनी पुलमैन की तपती गर्मी से मौत हो गई। दरअसल महिला ने बकाया 51 डॉलर यानी 4 हजार रुपये का बिजली बिल नहीं भरा था जिसके कारण उसके घर की बिजली काट दी गई। महिला को110 डिग्री फारेनहाइट (43 डिग्री सेल्सियस) से ऊपर के तापमान में एयर कंडीशनिंग के बिना रहना पड़ा। बाद में महिला का शव उसके घर के अंदर पाया गया।

महिला ने नहीं चुकाया बिल तो काट दी बिजली, तपती गर्मी से हुई मौत; महज 4 हजार का था कर्ज

