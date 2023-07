अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 1.3 अरब डॉलर के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है जिसमें वायु रक्षा प्रणाली टैंक रोधी मिसाइल ड्रोन और अन्य उपकरण शामिल हैं। समाचार एजेंसी एएफपी ने इस बारे में जानकारी दी है। अमेरिका ने बुधवार को रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन के लिए लगभग डॉलर के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है।

US-Ukraine Relations: अमेरिका करेगा युद्धग्रस्त यूक्रेन की मदद, 1.3 अरब डॉलर के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की (फाइल फोटो)

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 1.3 अरब डॉलर के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है, जिसमें वायु रक्षा प्रणाली, टैंक रोधी मिसाइल, ड्रोन और अन्य उपकरण शामिल हैं। समाचार एजेंसी एएफपी ने इस बारे में जानकारी दी है। अमेरिका ने की सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा दरअसल, अमेरिका ने बुधवार को रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन के लिए लगभग डॉलर के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज में वायु रक्षा क्षमताओं, ड्रोन और युद्ध सामग्री शामिल हैं। पेंटागन ने एक बयान में कहा कि यह घोषणा यूक्रेन को अतिरिक्त प्राथमिकता देने के लिए अनुबंध प्रक्रिया की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करती है। हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली देगा अमेरिका अमेरिका अपने यूक्रेन सुरक्षा सहायता पहल (यूएसएआई) कार्यक्रम में धन का उपयोग कर रहा है, जो राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन को अमेरिकी हथियार भंडार से हटने के बजाय उद्योग से हथियार खरीदने की अनुमति देता है। पेंटागन के अनुसार, इस पैकेज में चार राष्ट्रीय उन्नत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली (एनएएसएएम) और हथियार, 152 मिलीमीटर आर्टिलरी राउंड, खदान साफ करने वाले उपकरण और ड्रोन शामिल हैं। रूस और यूक्रेन के बीच हमले हुए तेज अमेरिकी रक्षा विभाग ने यूक्रेन रक्षा संपर्क समूह की एक आभासी बैठक के एक दिन बाद इस सहायता पैकेज की घोषणा की है। बता दें कि अमेरिकी लगातार यूक्रेन की सहायता कर रहा है। बीते दिनों रूस ने यूक्रेन पर लगातार हमले किए हैं। हालांकि, यूक्रेन की ओर से भी लगातार जवाबी कार्रवाई की गई है।

