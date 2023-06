परमाणु उर्जा को लेकर अमेरिका का बड़ा कदम, आठ न्यूक्लियर संलयन कंपनियों को 46 मिलियन डॉलर देने की घोषणा

वाशिंगटन, रायटर्स। अमेरिका ने बुधवार को आठ परमाणु कंपनियों को 46 मिलियन डॉलर की धनराशि देने की घोषणा की। अमेरिकी उर्जा विभाग ने कहा कि परमाणु संलयन ऊर्जा विकसित करने वाली आठ कंपनियों को बिजली पैदा करने के लिए 46 मिलियन डॉलर दी जाएगी।

US announces $46 million in funds to eight nuclear fusion companies, reports Reuters