भीषण गर्मी से बेहाल हुआ अमेरिका और यूरोप, लू ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड; इटली ने जारी किया अलर्ट

एक ओर भारत में लगातार बारिश ने तेज गर्मी से राहत के साथ ही बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं वहीं दूसरी ओर अमेरिका और यूरोप में लोग गर्मी से बेहाल हैं। अमेरिका में करीब 11 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों में गर्मी का सितम जारी है। अनुमान है कि आने वाले समय में यह सारे रिकार्ड तोड़ देगी।

भीषण गर्मी से बेहाल हुआ अमेरिका और यूरोप, लू ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड (फोटो एपी और रायटर)

लॉस एंजिल्स, एजेंसी। एक ओर भारत में लगातार बारिश ने तेज गर्मी से राहत के साथ ही बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं, वहीं दूसरी ओर अमेरिका और यूरोप में लोग गर्मी से बेहाल हैं। अमेरिका में करीब 11 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में भीषण गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड अमेरिका में पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों में गर्मी का सितम जारी है। अनुमान है कि आने वाले समय में यह सारे रिकार्ड तोड़ देगी। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि कैलिफोर्निया, नेवादा, एरिजोना, टेक्सास, फ्लोरिडा आदि में रविवार को 45 डिग्री तक तापमान जाने के आसार हैं। आने वाले हफ्ते में बढ़ेगा तापमान आने वाले हफ्ते में एरिजोना और नेवादा के कुछ इलाकों में तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार हैं। फीनिक्स और लॉस वेगास में अबतक दर्ज सभी रिकार्ड टूटने के आसार जाहिर किए गए हैं। यूरोप में भी गर्मी का कहर जारी यूरोप में भी गर्मी का कहर जारी है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले समय में इटली, फ्रांस, जर्मनी और पोलेंड में अगले हफ्ते और अधिक गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। इटली ने 16 शहरों के लिए अलर्ट जारी किया है। ग्रीस में दर्ज किया 40 डिग्री सेल्सियस तापमान ग्रीस में शुक्रवार को 40 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। ग्रीस के अधिकारियों ने जंगलों में आग लगने की भी आशंका जताई है। इस बीच, ब्रिटेन में तेज बारिश और हवा चलने का पूर्वानुमान जारी किया गया है।

Edited By: Mohd Faisal