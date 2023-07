USA: खालिस्तान समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के आह्वान के बाद राजदूत संधू ने भारतीय दूतावास का निरीक्षण किया

एक अधिकारी ने कहा- हम स्थिति से निपटने और प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं। अभी तक सब कुछ शांत है। हमने अब तक कुछ भी असामान्य न देखा न ही सुना है। राजदूत संधू के आवास इंडिया हाउस के बाहर भी पुलिस तैनात की गई है। गौरतलब है कि खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख और कुख्यात आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद खालिस्तान समर्थक बौखलाए हुए हैं।

राजदूत संधू ने भारतीय दूतावास का निरीक्षण किया।

वाशिंगटन डीसी, एजेंसीः खालिस्तान समर्थकों द्वारा पूरे यूएस में भारतीय मिशन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की धमकी के बाद, अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू शनिवार को भारतीय दूतावास पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए परिसर और उपभवन का निरीक्षण किया। दूतावास के बाहर कोई गड़बड़ी नहीं हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर अभी तक कोई अव्यवस्था या गड़बड़ी नहीं हुई है और न ही विरोध प्रदर्शन के कोई संकेत हैं। इस बीच, सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर देखा गया कि, शनिवार को भारतीय मिशनों के बाहर खालिस्तान समर्थक तत्वों के विरोध प्रदर्शन के आह्वान के बीच किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए बैरिकेडिंग और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। सैन फ्रांसिस्को में 2 जुलाई को तरनजीत सिंह संधू सहित भारतीय राजनयिकों को लेकर हिंसक बयानबाजी का प्रयास किया गया। भारतीय वाणिज्य दूतावास में आगजनी का भी प्रयास किया गया। इस बीच, खालिस्तान समर्थकों के विरोध प्रदर्शन की आशंका के चलते वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस और निजी सुरक्षा कर्मियों को भारतीय मिशन के बाहर मोर्चा संभालते देखा गया। एक अधिकारी ने कहा- हम स्थिति से निपटने और प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं। अभी तक सब कुछ शांत है। हमने अब तक कुछ भी असामान्य न देखा न ही सुना है। राजदूत संधू के आवास इंडिया हाउस के बाहर भी पुलिस तैनात की गई है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से बौखलाए खालिस्तान समर्थक गौरतलब है कि भारत में वांछित, खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख और कुख्यात आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या के बाद खालिस्तान समर्थक बौखलाए हुए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने विरोध प्रदर्शन की धमकी दी थी।

Edited By: Mohammad Sameer