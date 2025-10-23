Language
    अमेजन में 6 लाख लोगों की नौकरी खत्म करेंगे रोबोट, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 09:35 AM (IST)

    अमेजन कंपनी लगभग छह लाख नौकरियों के स्थान पर रोबोट का इस्तेमाल करने की तैयारी में है। कंपनी का लक्ष्य है कि 2027 तक अमेरिका में 1,60,000 से अधिक लोगों को नियुक्त करने से बचा जाए। रोबोटिक ऑटोमेशन से कंपनी को 2033 तक दोगुने उत्पाद बेचने और 75% कार्यों को स्वचालित करने में मदद मिलेगी। इससे कंपनी को भारी बचत होगी।

    Hero Image

    अमेजन में 6 लाख लोगों की नौकरी खत्म करेंगे रोबोट। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नियोक्ता कंपनी अमेजन अपनी लगभग छह लाख नौकरियों के स्थान पर रोबोट का इस्तेमाल करने जा रही है।

    यह वही कंपनी है जिसने पिछले दो दशक में लाखों गोदाम कर्मचारियों को नियुक्त किया है, अनुबंधित ड्राइवरों की फौज बनाई है और कर्मचारियों की नियुक्ति, निगरानी एवं प्रबंधन के लिए तकनीक का इस्तेमाल करने में अग्रणी भूमिका निभाई है।

    अमेजन में बड़े बदलाव की तैयारी

    विभिन्न लोगों से बातचीत और कंपनी के आंतरिक रणनीतिक दस्तावेजों को देखने से पता चला है कि अमेजन के अधिकारी मानते हैं कि कंपनी के कार्यस्थल पर अब बड़े बदलाव की आवश्यकता है और वह है कर्मचारियों के स्थान पर रोबोट का इस्तेमाल।

    क्या है कंपनी का प्लान?

    वर्ष 2018 से अमेजन के अमेरिकी कर्मचारियों की संख्या तीन गुना से ज्यादा बढ़कर लगभग 12 लाख हो गई है। लेकिन अमेजन की आटोमेशन टीम को उम्मीद है कि कंपनी 2027 तक अमेरिका में 1,60,000 से अधिक लोगों को नियुक्त करने से बच सकती है, जिनकी उसे जरूरत होगी। इससे अमेजन द्वारा पिक, पैक और डिलिवर करने वाली हर वस्तु पर लगभग 30 सेंट की बचत होगी।

    अमेजन में 6 लाख लोगों की नौकरियों पर संकट

    पिछले वर्ष अधिकारियों ने अमेजन बोर्ड के समक्ष उम्मीद जताई थी कि रोबोटिक आटोमेशन की बदौलत कंपनी आने वाले वर्षों में अमेरिका में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने से बच पाएगी, जबकि 2033 तक दोगुने उत्पाद बेचेगी।

    इसका मतलब होगा कि अमेजन को छह लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी पर रखने की जरूरत नहीं होगी। दस्तावेज बताते हैं कि अमेजन की रोबोटिक्स टीम का अंतिम लक्ष्य 75 प्रतिशत कार्यों को स्वचालित करना है।