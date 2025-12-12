Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमेरिकी में राज्यों के AI नियम बनाने पर लगेगी रोक, ट्रंप ने जारी किया आदेश

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 10:34 PM (IST)

    डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश जारी कर अमेरिकी राज्यों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के नियम बनाने से रोक दिया है। इस आदेश का उद्देश्य AI के विकास और नवाचा ...और पढ़ें

    Hero Image

    अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप। (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने राज्यों को एआइ को लेकर खुद के नियम बनाने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है। उन्होंने गुरुवार को इस संबंध में एक ऐसे कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य अमेरिकी राज्यों को एआइ के लिए अपने नियम से बनाने से रोकना है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उनका मानना है कि अगर हर राज्य अपने नियम बनाएगा तो कंपनियों को प्रत्येक राज्य से मंजूरी लेनी पड़ेगी, जिससे अमेरिका एआइ की वैश्विक प्रतस्पर्धा में चीन से पिछड़ जाएगा। ट्रंप ने अपने आदेश को लेकर ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा कि केवल एक ही विजेता होगा, क्योंकि एआइ को लेकर दुनिया में दौड़ लगी है। चीन में कंपनियों को केवल एक जगह से मंजूरी लेनी पड़ती है।

    उन्होंने कहा, 'हमारे पास बड़ा निवेश है, लेकिन उन्हें (कंपनियों) 50 अलग-अलग राज्यों से 50 अलग-अलग मंजूरी लेनी पड़ती है। ऐसे में इस उद्योग के लिए आगे बढ़ना मुश्किल है।'

    अमेरिकी राष्ट्रपति ने कार्यकारी आदेश में अटार्नी जनरल को राज्यों के नियमों को चुनौती देने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का निर्देश दिया है। जबकि अमेरिकी संसद में दोनों दलों के कई सदस्यों के साथ ही नागरिका और उपभोक्ता अधिकार समूहों ने एआइ पर ज्यादा नियमों की मांग की है और कहा है कि इस शक्तिशाली तकनीक की निगरानी के लिए पर्याप्त नियम नहीं हैं।

    (समाचार एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)