AI से भारी मिस्टेक हो गया...चिप्स के पैकेट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने समझा बंदूक; फिर जो हुआ...
नई दिल्ली: एक हैरान करने वाली घटना में, मैरीलैंड के एक स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ने एक छात्र के हाथ में चिप्स के पैकेट को बंदूक समझ लिया। जिसके बाद पुलिस ने छात्र को हिरासत में ले लिया। बाद में पता चला कि वह चिप्स का पैकेट था, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने छात्र से माफी मांगी। यह घटना AI तकनीक की सीमाओं को दर्शाती है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विकसित होती तकनीक कभी-कभी कितनी खतरनाक हो सकती है इसका एक जीता जगता उदाहरण देखने को मिला है। जब एक स्कूली छात्र के हाथ में चिप्स के पैकेट को गलती से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित सुरक्षा सिस्टम ने बंदूक डिटेक्ट कर लिया।
द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में मैरीलैंड के बाल्टीमोर काउंटी के एक स्कूली छात्र को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। टाकी एलन नाम का यह छात्र सोमवार रात केनवुड हाई स्कूल के बाहर अपने दोस्तों के साथ नाश्ता करने जा रहा था, तभी यह अजीबोगरीब घटना घटी।
एआई ने चिप्स के पैकेट को समझा बंदूक
स्कूल के एआई आधारित सुरक्षा सिस्टम ने छात्र द्वारा हाथ में पकड़े बैग को खतरे के रूप में पाया और तुरंत अधिकारीयों को अलर्ट भेजा। अलर्ट पाते ही स्कूल की सुरक्षा में लगे कई सुरक्ष्कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और बंदूके तानकर एलन को जामीन पर लिटा दिया।
छात्र को पुलिस ने लिया हिरासत में
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित छात्र एलन ने डब्ल्यूबीएएल-टीवी 11 न्यूज से बात करते हुए कहा कि "पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि वे कहां जा रहे हैं, जब तक कि वे बंदूकें लेकर मेरी ओर बढ़ने लगे और कहने लगे, 'जमीन पर लेट जाओ', और मैंने सोचा, 'क्या?'"
स्कूल प्रशासन ने मांगी माफी
इस दौरान एलन के हाथ में हथकड़ी लगा दी गई और उसकी तलाशी ली गई। जब अधिकारीयों को छात्र के पास से कुछ नहीं मिला तो सुरक्षा अधिकारीयों ने उसे छोड़ दिया। बाद में फूटेज की जांच की गई तो पता लगा की एलन ने एक डोरीटोस का पैकेट हाथ में पकड़ रखा था जिसका मुड़ा हुआ हिस्सा बंदूक जैसा दिख रहा था, जिसे एआई ने बंदूक समझ लिया। हालांकि स्कूल प्रशासन ने बाद में एलन और उसके अन्य दोस्तों से माफी मांग ली।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।