    व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी का मामला, हमलावर अफगानी नागरिक ने खुद को बताया बेकसूर; वीडियो जारी कर क्या कहा?

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 04:00 AM (IST)

    अमेरिका के राष्ट्रपति आवास के पास हुई गोलीबारी में एक नेशनल गार्ड की जान चली गई थी। आरोपी, जिसकी पहचान अफगानी नागरिक के रूप में हुई है, ने खुद को बेकस ...और पढ़ें

    व्हाइट हाउस गोलीबारी: आरोपी ने आरोपों से किया इनकार। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति आवास के पास हाल के दिनों में एक शख्स ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। इस घटना में एक नेशनल गार्ड की जान चली गई।

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने इस घटना को आतंकी हमला करार दिया था। आरोपी को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया था, जिसकी पहचान अफगानी नागरिक के रूप में हुई थी।

    अब खबर सामने आई है कि व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड के दो सदस्यों को गोली मारकर एक की हत्या करने के आरोपी हमानुल्लाह लकनवाल ने खुद को बेकसूर बताया है।

    आरोपी ने खुद को बताया बेकसूर

    बताया जा रहा है कि आरोपी अफगान आदमी ने मंगलवार को हत्या के आरोपों में खुद को बेकसूर बताया। द वॉशिंगटन पोस्ट और दूसरे न्यूज आउटलेट्स ने बताया कि पिछले महीने हुए हमले में घायल हुए 29 साल के रहमानुल्लाह लकनवाल ने हॉस्पिटल के बेड से वीडियो फ़ीड के जरिए यह बात कही।

    गोलीबारी की घटना में एक नेशनल गार्ड की हुई थी मौत

    गौरतलब है कि ये घटना 27 नवंबर की है। 29 साल के अफगानी नागरिक ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। जिसमें दो नेशनल गार्ड जख्मी हो गए। इनमें एक नेशनल गार्ड की मौत हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि हमलावर को छोड़ा नहीं जाएगा।