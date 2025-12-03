व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी का मामला, हमलावर अफगानी नागरिक ने खुद को बताया बेकसूर; वीडियो जारी कर क्या कहा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति आवास के पास हाल के दिनों में एक शख्स ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। इस घटना में एक नेशनल गार्ड की जान चली गई।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने इस घटना को आतंकी हमला करार दिया था। आरोपी को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया था, जिसकी पहचान अफगानी नागरिक के रूप में हुई थी।

अब खबर सामने आई है कि व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड के दो सदस्यों को गोली मारकर एक की हत्या करने के आरोपी हमानुल्लाह लकनवाल ने खुद को बेकसूर बताया है।

आरोपी ने खुद को बताया बेकसूर

बताया जा रहा है कि आरोपी अफगान आदमी ने मंगलवार को हत्या के आरोपों में खुद को बेकसूर बताया। द वॉशिंगटन पोस्ट और दूसरे न्यूज आउटलेट्स ने बताया कि पिछले महीने हुए हमले में घायल हुए 29 साल के रहमानुल्लाह लकनवाल ने हॉस्पिटल के बेड से वीडियो फ़ीड के जरिए यह बात कही।