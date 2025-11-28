Earthquake in Alaska: अलास्का में आया तेज भूकंप, सुनामी को लेकर कही बात

एपी, वाशिंगटन। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, गुरुवार सुबह अलास्का में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया। यूएसजीएस के अनुसार, भूकंप स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 8:11 बजे 69 किलोमीटर (43 मील) की गहराई पर आया।

इसका केंद्र अलास्का के सुसित्ना से 12 किलोमीटर (7 मील) पश्चिम-उत्तर-पश्चिम में स्थित था, जो शहर से लगभग 67 मील (108 किलोमीटर) उत्तर-पश्चिम में स्थित है। किसी बड़े नुकसान की तत्काल कोई खबर नहीं है।

एंकोरेज की मेयर सुजैन लाफ्रांस द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक लेख के अनुसार, नगरपालिका निरीक्षकों को भूकंप के बाद प्रमुख सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में कोई समस्या नहीं मिली। अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली ने कहा कि सुनामी की भी आशंका नहीं है।