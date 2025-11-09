अमेरिका में संकट गहराया, 40 एयरपोर्ट्स पर 5000 उड़ानें रद; शटडाउन के कारण सरकारी कामकाज पूरी तरह ठप

एपी, वाशिंगटन। अमेरिका में शटडाउन हुए 39 दिन बीत चुके हैं। इसका सबसे ज्यादा असर हवाई यात्रा पर पड़ रहा है। शनिवार को 1,000 से अधिक उड़ानें रद कर दी गईं और 5000 हजार उड़ानें विलंबित हो गईं। संघीय विमानन प्रशासन के सरकारी कामकाज बंद होने के कारण देश भर के हवाई अड्डों पर हवाई यातायात कम कर दिया , जिससे यात्रियों के लिए अफरा-तफरी मच गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उड़ान क्षमता में कटौती करना मजबूरी शटडाउन रिकॉर्ड 39 दिनों तक जारी है, जिसका अर्थ है कि हवाई यातायात नियंत्रकों को एक महीने से अधिक समय से भुगतान नहीं किया गया है। छुट्टियों के व्यस्ततम दिनों के नजदीक आते ही संघीय कर्मचारियों पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव और थकान को कम करने के लिए , परिवहन सचिव सीन डफी ने गुरुवार को घोषणा की कि 40 हवाई अड्डों को उड़ान क्षमता में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

शुक्रवार को उड़ानों में 4 प्रतिशत की कमी की गई। हवाई अड्डे अगले सप्ताह के लिए तैयार हैं, जब एफएए ने कहा कि 11 नवंबर तक उड़ानों में 6 प्रतिशत, 13 नवंबर तक 8 प्रतिशत और 14 नवंबर तक 10 प्रतिशत की कटौती की जाएगी।

शनिवार को यात्रियों को पहले ही काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। फ्लाइटअवेयर के अनुसार, अमेरिका में 6,000 से ज़्यादा उड़ानें बाधित रहीं, क्योंकि यात्रा केंद्रों पर उड़ानें रुक गईं और देरी हुई। हालांकि, कुछ देरी मौसम या अन्य कारणों से हुई।

कई शहरों में कर्मचारियों को खाने-पीने के लाले पड़ गए हैं सरकारी शटडाउन के चलते अमेरिका का संकट गहराता जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस संकट से उबर नहीं पा रहे हैं। अमेरिकी कर्मचारियों को बिना वेतन काम करना पड़ रहा है। इससे कई शहरों में कर्मचारियों को खाने-पीने के लाले पड़ गए हैं।

संघीय विमानन प्रशासन (एफएए) ने बुधवार को घोषणा की कि वह यात्रा सुरक्षा बनाए रखने के लिए 40 हवाई अड्डों पर वायु यातायात को 10 प्रतिशत तक कम करेगा, क्योंकि शटडाउन (सरकारी कामकाज के लिए वित्तपोषण की कमी) के कारण हवाई यातायात नियंत्रकों पर तनाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं।