    अमेरिका के साउथ कैरोलिना में बार में गोलीबारी, 4 की मौत; 20 से ज्यादा घायल

    Updated: Sun, 12 Oct 2025 11:16 PM (IST)
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 11:16 PM (IST)

    अमेरिका के साउथ कैरोलिना के सेंट हेलेना द्वीप पर एक बार में हुई गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक घायल हो गए। यह घटना विलीज बार एंड ग्रिल में रात करीब 1 बजे हुई। ब्यूफोर्ट काउंटी शेरिफ ऑफिस के अनुसार, अधिकारी मौके पर पहुंचे तो कई लोग घायल मिले।

    20 से अधिक घायल, जिनमें 4 की हालत नाज़ुक (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के साउथ कैरोलिना राज्य के सेंट हेलेना द्वीप पर रविवार तड़के एक बार में हुई गोलीबारी में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह घटना विलीज बार एंड ग्रिल में रात करीब 1 बजे के आसपास हुई, जो इलाके का लोकप्रिय मिलन स्थल है।

    ब्यूफोर्ट काउंटी शेरिफ ऑफिस के मुताबक, जब अधिकारी मौके पर पहुंचे तो कई लोग गोलियों से घायल हालत में मिले। कई पीड़ित और गवाह पास के घरों और दुकानों में भागकर छिप गए ताकि अपनी जान बचा सकें।

    चार की मौके पर मौत

    शेरिफ विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा, "यह सभी के लिए बेहद दुखद और कठिन घटना है। हम सभी पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। जांच जारी है, कृपया धैर्य रखें।"

    अधिकारियों ने बताया कि चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल लोगों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इनमें से चार की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। अभी तक मृतकों की पहचान जारी नहीं की गई है। पुलिस ने कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की जांच शुरू की है, लेकिन अभी तक गोलीबारी के मकसद का पता नहीं चल पाया है।

    डर का है माहौल

    इस घटना के बाद सेंट हेलेना का शांत तटीय इलाका सदमे और डर के माहौल में है। यह इलाका अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और छोटे कस्बे के माहौल के लिए जाना जाता है। अमेरिकी सांसद नैंसी मेस, जिनका संसदीय क्षेत्र सेंट हेलेना भी शामिल करता है, ने इस घटना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, “ब्यूफोर्ट काउंटी में हुई इस भयानक गोलीबारी की खबर से मेरा दिल टूट गया है। हमारी प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं।”