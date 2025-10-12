अमेरिका के साउथ कैरोलिना में बार में गोलीबारी, 4 की मौत; 20 से ज्यादा घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के साउथ कैरोलिना राज्य के सेंट हेलेना द्वीप पर रविवार तड़के एक बार में हुई गोलीबारी में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह घटना विलीज बार एंड ग्रिल में रात करीब 1 बजे के आसपास हुई, जो इलाके का लोकप्रिय मिलन स्थल है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ब्यूफोर्ट काउंटी शेरिफ ऑफिस के मुताबक, जब अधिकारी मौके पर पहुंचे तो कई लोग गोलियों से घायल हालत में मिले। कई पीड़ित और गवाह पास के घरों और दुकानों में भागकर छिप गए ताकि अपनी जान बचा सकें। चार की मौके पर मौत शेरिफ विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा, "यह सभी के लिए बेहद दुखद और कठिन घटना है। हम सभी पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। जांच जारी है, कृपया धैर्य रखें।"

अधिकारियों ने बताया कि चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल लोगों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इनमें से चार की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। अभी तक मृतकों की पहचान जारी नहीं की गई है। पुलिस ने कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की जांच शुरू की है, लेकिन अभी तक गोलीबारी के मकसद का पता नहीं चल पाया है।