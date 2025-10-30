Language
    US News: ड्रग तस्करों की बोट पर अमेरिका की जबरदस्त स्ट्राइक, प्रशांत महासागर में 4 की मौत; वीडियो किया जारी

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 06:44 AM (IST)

    प्रशांत महासागर में अमेरिकी सेना ड्रग तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। पेंटागन प्रमुख पीट हेगसेथ ने कहा कि अमेरिकी सेना ने बुधवार को पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में एक अन्य नाव पर हमला किया, जिसके बारे में दावा किया गया था कि वह नशीले पदार्थों की तस्करी कर रही थी। 

    प्रशांत महासागर में कथित ड्रग बोट पर अमेरिका के नवीनतम हमले में 4 लोगों की मौत (फोटो- वीडियो ग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रशांत महासागर में अमेरिकी सेना ड्रग तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। ताजा हमले में एक बोट को उड़ा दिया जिसमें चार लोगों की मौत होने की बात कही गई है।

    पेंटागन प्रमुख पीट हेगसेथ ने कहा कि अमेरिकी सेना ने बुधवार को पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में एक अन्य नाव पर हमला किया, जिसके बारे में दावा किया गया था कि वह नशीले पदार्थों की तस्करी कर रही थी। इस हमले में चार लोगों की मौत हो गई।

    हेगसेथ ने एक्स पर घोषणा की कि यह हमला अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुआ, जैसा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादास्पद मादक पदार्थ विरोधी अभियान के तहत हाल के सप्ताहों में किए गए अन्य हमलों में हुआ , जिसमें अब तक कम से कम 62 लोग मारे जा चुके हैं।

    हेगसेथ की पोस्ट के साथ दिए गए वीडियो में एक नाव को पानी में तैरते हुए दिखाया गया है, जिसके बाद एक बड़ा विस्फोट हुआ और आग लग गई।

    अमेरिकी सरकार द्वारा जारी पिछले वीडियो की तरह, नाव पर मौजूद क्षेत्र अस्पष्ट हैं, जिससे यह पता लगाना असंभव हो गया है कि नाव पर कितने लोग सवार थे।

     

    हेगसेथ ने कहा कि हमारी खुफिया जानकारी के अनुसार, यह जहाज भी अन्य सभी जहाजों की तरह अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त था, यह मादक पदार्थों की तस्करी के ज्ञात मार्ग से गुजर रहा था तथा मादक पदार्थ ले जा रहा था।