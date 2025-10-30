US News: ड्रग तस्करों की बोट पर अमेरिका की जबरदस्त स्ट्राइक, प्रशांत महासागर में 4 की मौत; वीडियो किया जारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रशांत महासागर में अमेरिकी सेना ड्रग तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। ताजा हमले में एक बोट को उड़ा दिया जिसमें चार लोगों की मौत होने की बात कही गई है। पेंटागन प्रमुख पीट हेगसेथ ने कहा कि अमेरिकी सेना ने बुधवार को पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में एक अन्य नाव पर हमला किया, जिसके बारे में दावा किया गया था कि वह नशीले पदार्थों की तस्करी कर रही थी। इस हमले में चार लोगों की मौत हो गई।

हेगसेथ ने एक्स पर घोषणा की कि यह हमला अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुआ, जैसा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादास्पद मादक पदार्थ विरोधी अभियान के तहत हाल के सप्ताहों में किए गए अन्य हमलों में हुआ , जिसमें अब तक कम से कम 62 लोग मारे जा चुके हैं।