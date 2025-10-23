Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Video: अमेरिका में ट्रक हादसे में तीन लोगों की मौत, भारतीय ड्राइवर गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 03:11 PM (IST)

    अमेरिका में एक ट्रक दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे के लिए एक भारतीय ड्राइवर को जिम्मेदार ठहराया गया है और उस पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप लगा है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाया जा सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक भीषण ट्रक दुर्घटना ने तीन लोगों की जान ले ली। इस हादसे का जिम्मेदार 21 वर्षीय भारतीय युवक जश्नप्रीत सिंह को ठहराया गया है। इसे अमेरिका में अवैध प्रवासी बताया जा रहा है। जश्नप्रीत पर नशे में वाहन चलाने और लापरवाही से तीन लोगों की मौत का आरोप है। उसने अपनी ट्रक को सैन बर्नार्डिनो काउंटी के फ्रीवे पर धीमी गति से चल रहे ट्रैफिक में जोरदार टक्कर मार दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के मुताबिक, जश्नप्रीत ने टक्कर से पहले ब्रेक नहीं लगाया और वह नशे की हालत में था। टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट में उसके नशे में होने की पुष्टि हुई। हादसे में जश्नप्रीत और एक मैकेनिक घायल हुए। वह एक वाहन के टायर बदलने में मदद कर रहा था। मृतकों की पहचान अभी सार्वजनिक नहीं की गई है।

    पहले भी हिरासत में लिया चुका है

    जश्नप्रीत सिंह 2022 में अमेरिका-मेक्सिको सीमा पार कर कैलिफोर्निया के एल सेंट्रो सेक्टर में दाखिल हुआ था। उस समय उसे बॉर्डर पेट्रोल ने पकड़ा, लेकिन बाइडेन प्रशासन की "हिरासत के विकल्प" नीति के तहत उसे रिहा कर दिया गया। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने पुष्टि की कि जश्नप्रीत का अमेरिका में कोई वैध प्रवास स्टेटस नहीं है। हादसे के बाद, यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (USICE) ने उसके खिलाफ इमिग्रेशन डिटेनर जारी किया है।

    हादसे की पूरी घटना जश्नप्रीत के ट्रक के डैशकैम में कैद हो गई, जिसमें उसकी ट्रक एक SUV से टकराती दिख रही है। पुलिस अधिकारी रोड्रिगो जिमेनेज ने बताया कि जश्नप्रीत को अस्पताल ले जाया गया। वहां जांच में उसके नशे में होने का की बात सामने आई।

    पहले भी हो चुके हैं ऐसे हादसे

    यह कोई पहला मामला नहीं है। हाल ही में अगस्त में, एक अन्य भारतीय अवैध प्रवासी हरजिंदर सिंह पर फ्लोरिडा के फोर्ट पियर्स में ट्रक दुर्घटना के कारण तीन लोगों की मौत का आरोप लगा था। हरजिंदर 2018 में अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल हुआ था और उसने कैलिफोर्निया से कमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस हासिल किया था।

    इन घटनाओं ने अमेरिका में अवैध प्रवासियों द्वारा ट्रक ड्राइविंग और सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। जश्नप्रीत के मामले में जांच जारी है, और उसे गंभीर वाहन हत्या के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।