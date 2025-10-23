Video: अमेरिका में ट्रक हादसे में तीन लोगों की मौत, भारतीय ड्राइवर गिरफ्तार

पहले भी हिरासत में लिया चुका है

जश्नप्रीत सिंह 2022 में अमेरिका-मेक्सिको सीमा पार कर कैलिफोर्निया के एल सेंट्रो सेक्टर में दाखिल हुआ था। उस समय उसे बॉर्डर पेट्रोल ने पकड़ा, लेकिन बाइडेन प्रशासन की "हिरासत के विकल्प" नीति के तहत उसे रिहा कर दिया गया। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने पुष्टि की कि जश्नप्रीत का अमेरिका में कोई वैध प्रवास स्टेटस नहीं है। हादसे के बाद, यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (USICE) ने उसके खिलाफ इमिग्रेशन डिटेनर जारी किया है।

हादसे की पूरी घटना जश्नप्रीत के ट्रक के डैशकैम में कैद हो गई, जिसमें उसकी ट्रक एक SUV से टकराती दिख रही है। पुलिस अधिकारी रोड्रिगो जिमेनेज ने बताया कि जश्नप्रीत को अस्पताल ले जाया गया। वहां जांच में उसके नशे में होने का की बात सामने आई।