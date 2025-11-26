घर की सफाई के दौरान तीन भाइयों के हाथ लगा 'खजाना', मिली सुपरमैन नंबर 1 की पहली कॉपी; 81 करोड़ में हुई नीलाम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। घर की सफाई करते हुए अक्सर सालों पुरानी कोई बेशकीमती चीज हाथ लग जाती है, जिनसे लोगों की काफी यादें जुड़ी होती हैं। मगर, अमेरिका के टेक्सस में तीन भाइयों ने अपनी मां के सामान से एक कॉमिक ढूंढ निकाली, जिसकी कीमत 9.12 मिलियन डॉलर (लगभग 81 करोड़ रुपये) है।

दरअसल यह मशहूर सुपरहीरो 'सुपरमैन नंबर 1' की पहली कॉमिक की कॉपी है। 81 करोड़ रुपये में बिकने के बाद यह दुनिया की सबसे महंगी कॉमिक बन गई है। मां के सामान में मिली कॉमिक तीनों भाइयों की मां का पिछले साल सैन फ्रांसिस्को में निधन हो गया था। हाल ही में वो घर की सफाई कर रहे थे, तभी उन्हें मां का एक कार्डबोर्ड मिला। इसमें कुछ अखबारों की कटिंग धूल खा रही थी। जब सभी ने कार्डबोर्ड खोलकर देखा, तो उसमें सबसे पुरानी कॉमिक्स का कलेक्शन मिला।

मां ने दी थी जानकारी कॉमिक एट हैरिटेज ऑक्शन के उपाध्यक्ष लॉन एलन के अनुसार, मृतक महिला ने अपने बच्चों को बताया था कि उनके पास कई कीमती कॉमिक बुकों का कलेक्शन है। हालांकि, उनके बच्चों ने कभी उसे नहीं देखा था। महिला की मौत के बाद बच्चों ने उनके घर को बेचने का फैसला किया। इस दौरान जब वो बेसमेंट में बने एक कमरे में गए, तो उन्हें यह कॉमिक मिली।

तीनों भाइयों ने जब कॉमिक का बॉक्स खोला, तो उन्होंने निलामी करने वाली कंपनी को मैसेज भेजा। एलन मामले की जांच के लिए सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। उन्होंने सुपरमैन की कॉपी की जांच के लिए इसे एक्सपर्ट्स के पास भेजा, तो पता चला कि यह कॉमिक की पहली कॉपी है।