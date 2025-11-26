Language
    घर की सफाई के दौरान तीन भाइयों के हाथ लगा 'खजाना', मिली सुपरमैन नंबर 1 की पहली कॉपी; 81 करोड़ में हुई नीलाम

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 12:11 PM (IST)

    अमेरिका के टेक्सस में तीन भाइयों को अपनी मां के सामान में 'सुपरमैन नंबर 1' की एक दुर्लभ कॉमिक मिली। यह कॉमिक 9.12 मिलियन डॉलर (लगभग 81 करोड़ रुपये) में नीलाम हुई, जिससे यह दुनिया की सबसे महंगी कॉमिक बन गई है। मां की मृत्यु के बाद घर की सफाई करते समय उन्हें यह बेशकीमती संग्रह मिला।  

    Hero Image

    सुपरमैन नंबर 1 कॉमिक की पहली कॉपी। फोटो - X

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। घर की सफाई करते हुए अक्सर सालों पुरानी कोई बेशकीमती चीज हाथ लग जाती है, जिनसे लोगों की काफी यादें जुड़ी होती हैं। मगर, अमेरिका के टेक्सस में तीन भाइयों ने अपनी मां के सामान से एक कॉमिक ढूंढ निकाली, जिसकी कीमत 9.12 मिलियन डॉलर (लगभग 81 करोड़ रुपये) है।

    दरअसल यह मशहूर सुपरहीरो 'सुपरमैन नंबर 1' की पहली कॉमिक की कॉपी है। 81 करोड़ रुपये में बिकने के बाद यह दुनिया की सबसे महंगी कॉमिक बन गई है।

    मां के सामान में मिली कॉमिक

    तीनों भाइयों की मां का पिछले साल सैन फ्रांसिस्को में निधन हो गया था। हाल ही में वो घर की सफाई कर रहे थे, तभी उन्हें मां का एक कार्डबोर्ड मिला। इसमें कुछ अखबारों की कटिंग धूल खा रही थी। जब सभी ने कार्डबोर्ड खोलकर देखा, तो उसमें सबसे पुरानी कॉमिक्स का कलेक्शन मिला।

    मां ने दी थी जानकारी

    कॉमिक एट हैरिटेज ऑक्शन के उपाध्यक्ष लॉन एलन के अनुसार, मृतक महिला ने अपने बच्चों को बताया था कि उनके पास कई कीमती कॉमिक बुकों का कलेक्शन है। हालांकि, उनके बच्चों ने कभी उसे नहीं देखा था। महिला की मौत के बाद बच्चों ने उनके घर को बेचने का फैसला किया। इस दौरान जब वो बेसमेंट में बने एक कमरे में गए, तो उन्हें यह कॉमिक मिली।

    तीनों भाइयों ने जब कॉमिक का बॉक्स खोला, तो उन्होंने निलामी करने वाली कंपनी को मैसेज भेजा। एलन मामले की जांच के लिए सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। उन्होंने सुपरमैन की कॉपी की जांच के लिए इसे एक्सपर्ट्स के पास भेजा, तो पता चला कि यह कॉमिक की पहली कॉपी है।

    दुनिया की सबसे महंगी कॉमिक बनी

    सुपरमैन की पहले संस्करण में 5 लाख कॉपियां पब्लिश की गईं थीं और यह कॉपी उन्हीं में से एक थी। इस कॉमिक की नीलामी 9.12 मिलियन डॉलर में हुई है, जिसके साथ यह दुनिया की सबसे महंगी कॉमिक बन गई है। इससे पहले यह रिकॉर्ड "एक्शन कॉमिक नंबर 1" के नाम था, जिसे 6 मिलियन डॉलर (लगभग 53 करोड़) में नीलाम किया गया था।

