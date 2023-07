अमेरिका में तूफान और भारी बारिश के चलते 1500 उड़ानें रद, चीन और यूरोप में भी मौसम की मार जारी

अमेरिका चीन और यूरोप में मौसम की मार जारी है। न्यूजर्सी स्थित नेवार्क अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सर्वाधिक उड़ानें रद हुई हैं। यहां 362 फ्लाइट रद करनी पड़ीं जबकि 337 उड़ानों में देरी हुई। न्यूयार्क में जेएफके अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 318 फ्लाइट रद की गईं। चीन में टाइफून तालीम को देखते हुए हैनान प्रांत में हाई स्पीड ट्रेन और उड़ानें अस्थायी तौर पर स्थगित कर दी गईं।

अमेरिका में तूफान और भारी बारिश के चलते 1500 उड़ानें रद

न्यूयार्क, आइएएनएस: अमेरिका, चीन और यूरोप में मौसम की मार जारी है। कहीं तेज गर्मी से लोग बेहाल हैं, तो कहीं तेज वर्षा और तूफान ने परेशानी बढ़ा दी है। अमेरिका में तूफान और तेज वर्षा की वजह से 1500 उड़ानें रद करनी पड़ीं। नेवार्क हवाई अड्डे पर सर्वाधिक उड़ानें हुई रद न्यूजर्सी स्थित नेवार्क अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सर्वाधिक उड़ानें रद हुई हैं। यहां 362 फ्लाइट रद करनी पड़ीं, जबकि 337 उड़ानों में देरी हुई। न्यूयार्क में जेएफके अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 318 फ्लाइट रद की गईं और 426 के अवागमन में देरी हुई। वहीं, चीन में टाइफून तालीम को देखते हुए हैनान प्रांत में हाई स्पीड ट्रेन और उड़ानें अस्थायी तौर पर स्थगित कर दी गईं। हाइकोउ डोंग और सान्या रेलवे स्टेशन से रविवार शाम पांच बजे खुलने वाली सभी बुलेट ट्रेन के परिचालन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। ट्रेनें 21 जुलाई तक निलंबित रहेंगी हैनान राउंडअबाउट रेलवे ने भी सोमवार सुबह हाई स्पीड ट्रेनों का परिचालन निलंबित कर दिया था। रेलवे ने कहा कि नियमित ट्रेनें 21 जुलाई तक निलंबित रहेंगी। परिवहन और बंदरगाह संचालन प्रशासन के अनुसार, हाइकोउ में तीन बंदरगाहों का संचालन मंगलवार सुबह छह बजे तक निलंबित रहेगा। यूरोप में गर्मी से लोग बेहाल उधर, यूरोप में गर्मी से लोग बेहाल हैं। इटली के स्वास्थ्य अधिकारी ने चेतावनी जारी की है कि कई शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुजुर्गों और बीमारों को अतिरिक्त सतर्क रहने की सलाह दी गई है। साथ ही कहा गया है कि जरूरी कार्य न हो तो बाहर न निकलें।

Edited By: Amit Singh