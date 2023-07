गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अमेरिका के टेक्सास शहर में 10 हजार लोगों ने किया भगवद गीता का पाठ, देखें वीडियो

टेक्सास, एएनआई। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर चार से 84 वर्ष की आयु के कुल 10,000 लोग टेक्सास के एलन ईस्ट सेंटर में भगवद गीता का पाठ करने के लिए एकत्र हुए। यह कार्यक्रम योग संगीता और एसजीएस गीता फाउंडेशन द्वारा भगवद गीता पारायण यज्ञ के रूप में आयोजित किया गया था।

मैसूर के अवधूत दत्त पीठम आश्रम से मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक संत पूज्य गणपति सचिदानंद जी की उपस्थिति में भगवद गीता का पाठ किया गया। अवधूत दत्त पीठम 1966 में परम पावन श्री गणपति सचिदानंद जी स्वामीजी द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कल्याण संगठन है।

#WATCH | United States: Ten thousand people gathered at Allen East Center in Texas, to recite the Bhagavad Gita together on the occasion of Guru Purnima. This event was organised by Yoga Sangeeta and SGS Geeta Foundation as Bhagavad Gita Parayan Yagya.



(Source: Avadhoota Datta… pic.twitter.com/saVlZIjBML