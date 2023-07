Florida Walmart shooting: दक्षिण फ्लोरिडा वॉलमार्ट में अंधाधुंध गोलीबारी, 1 की मौत; अन्य घायल

Florida Walmart shooting दक्षिण फ्लोरिडा वॉलमार्ट में बुधवार दोपहर हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। अधिकारियों ने कहा कि इस फायरिंग के बाद जमकर हंगामा हुआ जिसमें कई अन्य लोग घायल हो गए। इस मामले में फ्लोरिडा पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और पांच अन्य संदिग्धों की तलाश कर रही है।

दक्षिण फ्लोरिडा वॉलमार्ट में अंधाधुंध गोलीबारी (प्रतीकात्मक फोटो)

मियामी, एजेंसी। दक्षिण फ्लोरिडा वॉलमार्ट में बुधवार दोपहर हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। अधिकारियों ने कहा कि इस फायरिंग के बाद जमकर हंगामा हुआ जिसमें कई अन्य लोग घायल हो गए। मियामी-डेड पुलिस प्रवक्ता अल्वारो ज़बलेटा ने कहा कि मियामी से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिणपश्चिम में फ्लोरिडा शहर के वॉलमार्ट में दो समूहों के बीच झगड़े के बाद गोलीबारी हुई। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और पुलिस पांच अन्य संदिग्धों की तलाश कर रही है। बचावकर्मियों ने दो पीड़ितों को मियामी ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया जिसके बाद एक की मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि मरने वाला व्यक्ति हंगामे में शामिल था, जबकि दूसरा पीड़ित व्यक्ति झड़प के दौरान बगल में खड़ा था जिसके पैर में गोली लगी थी। गोलीबारी के दौरान मची अफरा-तफरी, कई घायल अधिकारियों ने बताया कि गोलीबारी के कारण मची अफरा-तफरी के दौरान कई अन्य लोग घायल हो गए। एक महिला झड़प के दौरान गिर गई और उसके सिर पर चोट लगी, उसे भी अस्पताल ले जाया गया। बचावकर्मियों ने स्टोर के बाहर मामूली चोटों और खरोंचों के लिए पांच अन्य लोगों का इलाज किया।

Edited By: Babli Kumari