ममता सरकार ने अपनी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर किया 'महात्माश्री', सचिवालय ने जारी की अधिसूचना

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल की ममता सरकार ने अपनी रोजगार गारंटी योजना 'कर्मश्री' का नाम शनिवार को आधिकारिक रूप से बदलकर 'महात्माश्री' कर दिया। राज्य से इस बाबत अधिसूचना जारी की गई है।

मालूम हो कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार द्वारासचिवालय मनरेगा योजना का नाम बदलकर 'जी रामजी' करने के कदम की गत गुरुवार को कड़ी आलोचना करते हुए कर्मश्री का नामकरण महात्मा गांधी पर रखने की घोषणा की थी।

उन्होंने मोदी सरकार व भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा था कि मनरेगा योजना से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाया जाना बेहद शर्मनाक है। अगर वे लोग राष्ट्रपिता को सम्मान नहीं दे सकते तो हम देंगे।

यह भी कहा था कि कर्मश्री योजना के तहत कार्यदिवसों की संख्या 75 से बढ़ाकर 100 की जाएगी। ममता ने यह भी आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ने पिछले चार वर्षों से मनरेगा के तहत बंगाल का फंड रोक रखा है।