    ममता सरकार ने अपनी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर किया 'महात्माश्री', सचिवालय ने जारी की अधिसूचना

    By Ashish Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 10:07 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर 'महात्माश्री' कर दिया है। सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। यह बदलाव राज्य स ...और पढ़ें

    ममता सरकार ने अपनी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर किया महात्माश्री।

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल की ममता सरकार ने अपनी रोजगार गारंटी योजना 'कर्मश्री' का नाम शनिवार को आधिकारिक रूप से बदलकर 'महात्माश्री' कर दिया। राज्य से इस बाबत अधिसूचना जारी की गई है।

    मालूम हो कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार द्वारासचिवालय मनरेगा योजना का नाम बदलकर 'जी रामजी' करने के कदम की गत गुरुवार को कड़ी आलोचना करते हुए कर्मश्री का नामकरण महात्मा गांधी पर रखने की घोषणा की थी।

    उन्होंने मोदी सरकार व भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा था कि मनरेगा योजना से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाया जाना बेहद शर्मनाक है। अगर वे लोग राष्ट्रपिता को सम्मान नहीं दे सकते तो हम देंगे।

    यह भी कहा था कि कर्मश्री योजना के तहत कार्यदिवसों की संख्या 75 से बढ़ाकर 100 की जाएगी। ममता ने यह भी आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ने पिछले चार वर्षों से मनरेगा के तहत बंगाल का फंड रोक रखा है।

    मनरेगा का फंड बंद किए जाने पर ममता सरकार ने मार्च, 2024 में कर्मश्री योजना शुरू की थी। मालूम हो कि वित्तीय भ्रष्टाचार के कारण दिसंबर, 2021 से केंद्र ने बंगाल को मनरेगा का फंड देना बंद कर दिया है। इसे लेकर बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी है।