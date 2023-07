West Bengal: मुर्शिदाबाद में बॉल समझकर बम से खेलने लगे बच्चे, विस्फोट में दो गंभीर रूप से घायल

मुर्शिदाबाद जिले के सालार थाना इलाके में शनिवार को एक और बम धमाका हुआ। स्थानीय लोगों के अनुसार बच्चे गेंद समझकर बम से खेल रहे थे तभी विस्फोट हो गया। घायल दोनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना सालार थाना के काग्राम ग्राम पंचायत में हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चुनाव के बाद हिंसा फैलाने के लिए बम जमा किए गए थे।

मुर्शिदाबाद जिले के सालार थाना इलाके में बम विस्फोट से 2 बच्चे घायल।(फोटो सोर्स: जागरण)

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में पंचायत चुनाव के बाद हिंसा और बम विस्फोट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी क्रम में मुर्शिदाबाद जिले के सालार थाना इलाके में शनिवार को एक और बम धमाका हुआ, जिसकी चपेट में आने से दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना सालार थाना के काग्राम ग्राम पंचायत में घटी स्थानीय लोगों के अनुसार, बच्चे गेंद समझकर बम से खेल रहे थे, तभी विस्फोट हो गया। घायल दोनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना सालार थाना के काग्राम ग्राम पंचायत में हुई। बताया जा रहा है कि सुबह दोनों बच्चे पड़ोस के बगीचे में खेल रहे थे, तभी उनकी नजर एक गेंद जैसी वस्तु पर पड़ी और जैसे ही उन्होंने उठाया तो तेज विस्फोट से पूरा इलाका दहल उठा। अस्पताल में चल रहा बच्चों का इलाज विस्फोट की आवाज सुनते ही गांव वाले पहुंचे और घटनास्थल पर दो बच्चे खून से पथपथ पड़े थे। तुरंत दोनों बच्चों को स्थानीय अस्पताल में पहुंचाया, जहां उपचार चल रहा है। बता दें कि मुर्शिदाबाद में अलग-अलग स्थानों पर पंचायत चुनाव के दौरान बम विस्फोट की कई घटनाएं घट चुकी है। इसमें कई लोग मारे भी जा चुके हैं। रेजीनगर में चार जगहों से बम बरामद इस बीच, मुर्शिदाबाद के रेजीनगर थाना क्षेत्र में शनिवार को चार अलग-अलग जगहों से बड़ी संख्या में बम बरामद होने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने तलाशी अभियान चलाकर एकडला मधुपुर, नाजिरपुर, जानपुर और चेतियानी घोष पाड़ा क्षेत्र से बम बरामत किए। कुछ जार और बैग में भरकर बमों को रखा गया था। बाद में बम निरोधक दस्ते ने बमों को निष्क्रिय कर दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चुनाव के बाद हिंसा फैलाने के लिए बम जमा किए गए थे। दूसरी तरफ बीरभूम के माडग़्राम इलाके से भी पुलिस ने सुबह छह ड्रमों में करीब 100 ताजा बम जब्त किया। एक पुलिया के पास बमों को छिपाकर रखा गया था। पुलिस जांच में जुटी है कि बम किसने और किस उद्देश्य से जमा किया था।

Edited By: Piyush Kumar