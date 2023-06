पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हिंसा जारी, दक्षिण परगना जिले में दो गुटों में झड़प; बमबाजी में कई घायल

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की तारीख का एलान होते ही बवाल शुरू हो गया है। चुनाव के लिए नामांकन शुरू होते ही विभिन्न जिलों से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। हिंसा में एक दूसरे पर जमकर बम और पत्थर बरसाए जा रहे हैं। दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर में भी मंगलवार को हिंसा भड़क उठी। इस दौरान जमकर बम फेंके गए।

समाचार एजेंसी के मुताबिक, ये झड़प ब्लॉक डवलपमेंट ऑफिस (बीडीओ) के एक किमी के दायरे में ये घटना घटी है। बीडीओ दफ्तर में नामाकंन भरा जा रहा है।

#WATCH | West Bengal | Violence erupts in Bhangar, South 24 Parganas districts. ISF (Indian Secular Front) has accused TMC of stopping its candidates from filing nominations for the panchayat elections. pic.twitter.com/EAly4WhyM8