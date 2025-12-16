Language
    हाथियों की निगरानी के दौरान वनकर्मियों पर हमला, सात घायल; तीन आरोपी गिरफ्तार

    By Tarkesh Kumar Ojha Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 11:08 PM (IST)

    बांकुड़ा जिले के बेलियातोड़ जंगल में हाथियों की निगरानी कर रहे वन विभाग के कर्मचारियों पर ग्रामीणों ने हमला किया, जिसमें सात कर्मचारी घायल हो गए। पुलि ...और पढ़ें

    मंगलवार को हाथियों की निगरानी के दौरान वनकर्मियों पर ग्रामीणों ने किया हमला।

    संसू, खड़गपुर। जंगल महल क्षेत्र के अंतर्गत बांकुड़ा जिले के बेलियातोड़ जंगल इलाके में हाथियों की निगरानी के दौरान वन विभाग के कर्मचारियों पर कथित रूप से गांववालों ने हमला कर दिया। इस घटना में सात फॉरेस्ट कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। 
     
    सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। 
    प्राप्त जानकारी के अनुसार, वन विभाग की एक टीम बेलियातोड़ गांव के समीप जंगल क्षेत्र में हाथियों के झुंड की गतिविधियों पर नजर रखने पहुंची थी। 
     
    इसी दौरान कुछ स्थानीय ग्रामीणों ने अचानक कर्मचारियों पर हमला कर दिया और उनके साथ मारपीट की। हमले में कई कर्मचारी घायल हो गए। 
     
    मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए घायलों को बचाया और उन्हें बेलियातोड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। 
     
    सूत्रों के मुताबिक, इस वर्ष अगस्त माह में करीब 70 हाथियों का एक बड़ा झुंड पश्चिम मेदिनीपुर के रास्ते बांकुड़ा जिले में प्रवेश कर गया था। लगभग चार महीने तक बड़जोड़ा जंगल क्षेत्र में रहने के बाद अधिकांश हाथी अब दलमा की ओर लौट चुके हैं। 
     
    हालांकि, 13 से 15 हाथियों का एक झुंड अब भी बेलियातोड़ जंगल क्षेत्र में मौजूद है। वन विभाग की टीम इसी झुंड की मूवमेंट पर निगरानी रख रही थी। 
     
    घटना की जानकारी मिलते ही बेलियातोड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए अर्पण मंडल, अभिजीत घोष और राजकुमार भुई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। 
     
    वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हाथियों की निगरानी और मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए स्थानीय लोगों का सहयोग बेहद जरूरी है। इस तरह की घटनाएं विभागीय कार्यों में बाधा डालती हैं। अधिकारियों ने कहा कि घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
