Amartya Sen On UCC: 'समान नागरिक संहिता एक कठिन मुद्दा...', नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने UCC पर कहा

Amartya Sen नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने बुधवार को दावा किया कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) एक ‘मुश्किल’ मुद्दा है और इसे आसान बनाने की कोशिश जारी है। सेन (90) ने यह भी कहा कि यूसीसी का निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से संबंध है। सेन ने कहा ‘हिंदू राष्ट्र ही प्रगति का एकमात्र रास्ता नहीं है… हिंदू धर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है।’

नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने UCC पर कहा

Your browser does not support the audio element.

शांतिनिकेतन (पश्चिम बंगाल), एजेंसी। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने बुधवार को दावा किया कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) एक ‘मुश्किल’ मुद्दा है और इसे आसान बनाने की कोशिश जारी है। सेन (90) ने यह भी कहा कि यूसीसी का निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से संबंध है। सेन ने कहा, ‘हिंदू राष्ट्र ही प्रगति का एकमात्र रास्ता नहीं है… हिंदू धर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है।’ उन्होंने कहा, “समान नागरिक संहिता एक मुश्किल मुद्दा है। अब इसे आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। हममें भिन्नताएं हैं। धर्मों में भिन्नता है, नियमों और रीति-रिवाजों में भिन्नता है। हमें उन भिन्नताओं को दूर करके एकजुट होने की जरूरत है।” प्रगति के लिए हिंदू राष्ट्र ही एकमात्र रास्ता नहीं सेन ने यहां अपने घर पर संवाददाताओं से कहा, "मैंने अखबार में पढ़ा कि समान नागरिक संहिता लागू करने में अब और देरी नहीं होनी चाहिए। पता नहीं ऐसी बेकार अवधारणा कहां से आती है।" यह पूछे जाने पर कि क्या यूसीसी का हिंदू राष्ट्र के विचार से कोई संबंध है, उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर ऐसा है। भारत रत्न पुरस्कार विजेता ने कहा, "लेकिन प्रगति के लिए हिंदू राष्ट्र ही एकमात्र रास्ता नहीं है। हिंदू धर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है।" UCC पर शुरू किया परामर्श प्रक्रिया यूसीसी विवाह, तलाक और विरासत पर कानूनों के एक सामान्य सेट को संदर्भित करता है जो धर्म, जनजाति या अन्य स्थानीय रीति-रिवाजों के बावजूद सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होगा। विधि आयोग ने 14 जून को राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दे पर सार्वजनिक और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों सहित हितधारकों से विचार मांगकर यूसीसी पर एक नई परामर्श प्रक्रिया शुरू की थी।

Edited By: Babli Kumari