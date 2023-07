विधानसभा के बाद पंचायत चुनाव में भी नंदीग्राम में CM ममता पर भारी पड़े सुवेंदु, अपने क्षेत्र में बादशाहत कायम

नंदीग्राम की ज्यादातर सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। नंदीग्राम से विधायक व नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु ने विधानसभा की तरह पंचायत चुनाव में नंदीग्राम से तृणमूल को हटाने का लक्ष्य रखा था। सुबह से जारी वोटों की गिनती के बाद अब तक आए परिणामों में नंदीग्राम में भाजपा अच्छा प्रदर्शन कर रही है। यहां की ज्यादातर ग्राम पंचायतों में भाजपा ने जीत दर्ज की है।

नंदीग्राम की ज्यादातर सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है।

Your browser does not support the audio element.

HighLights नंदीग्राम की ज्यादातर सीटों पर भाजपा की हुई जीत नंदीग्राम में भाजपा की जीत के साथ अपने क्षेत्र में एक बार फिर सुवेंदु की बादशाहत कायम

कोलकाता राज्य ब्यूरो। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रतिष्ठा की सीट बने पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को हराकर अपना दबदबा कायम किया था। विधानसभा के बाद अब पंचायत चुनाव में भी सुवेंदु अपने गढ़ में ममता पर भारी पड़े हैं। नंदीग्राम की ज्यादातर सीटों पर भाजपा की जीत नंदीग्राम की ज्यादातर सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। नंदीग्राम से विधायक व नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु ने विधानसभा की तरह पंचायत चुनाव में नंदीग्राम से तृणमूल को हटाने का लक्ष्य रखा था। सुबह से जारी वोटों की गिनती के बाद अब तक आए परिणामों में नंदीग्राम में भाजपा अच्छा प्रदर्शन कर रही है। यहां की ज्यादातर ग्राम पंचायतों में भाजपा ने जीत दर्ज की है। सुवेंदु ने की अपने क्षेत्र में एक बार फिर बादशाहत कायम बोयाल-1 ग्राम पंचायत की 13 सीटों में से आठ पर भाजपा जबकि पांच पर तृणमूल ने जीत दर्ज की है। बोयाल-2 ग्राम पंचायत में भाजपा ने 16 में से नौ सीटों पर जीत दर्ज की है जबकि तृणमूल वहां सिर्फ छह सीटें जीतने में कामयाब रही। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। नंदीग्राम में भाजपा की जीत के साथ सुवेंदु ने अपने क्षेत्र में एक बार फिर बादशाहत कायम की है।

Edited By: Ashisha Singh Rajput