'अल्पसंख्यक समुदाय को भाजपा में मिला दोस्त, उपचुनाव में हमें दिया वोट', रेजीनगर-नंदीग्राम के रुझानों पर बोले सीएम शुभेंदु

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को दावा किया कि अल्पसंख्यक समुदाय को भाजपा में अपना दोस्त मिल गया है और उसने उपचुनाव में पार्टी के पक्ष में मतदान किया है।

उन्होंने दावा किया कि रेजीनगर में लगभग 60 प्रतिशत और नंदीग्राम में 80 प्रतिशत मुस्लिम मतदाताओं ने भाजपा को वोट दिया। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य के अल्पसंख्यक मतदाताओं की राजनीतिक सोच में बदलाव का संकेत बताया।

राज्य सचिवालय नवान्न में पत्रकारों से बातचीत में शुभेंदु ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में भाजपा के पक्ष में मतदान किया, क्योंकि वे सरकार के साथ खड़े होना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि रेजीनगर जैसी मुस्लिम बहुल सीट पर भाजपा की बढ़त अल्पसंख्यक मतदाताओं के समर्थन के बिना संभव नहीं थी। उनके अनुसार, समुदाय के लोगों को अब समझ आ गया है कि पिछली सरकार ने उन्हें गुमराह किया।

अगले चुनाव में 60 प्रतिशत से अधिक वोट मिलने का दावा

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि दोनों उपचुनावों में भाजपा को लगभग 46 प्रतिशत वोट मिले हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि अगले चुनाव में पार्टी का मत प्रतिशत बढ़कर 60 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि उपचुनाव के परिणाम उनकी पहले की भविष्यवाणी के अनुरूप रहे हैं।