जागरण संवाददाता, धनबाद। Cockroach Janata Party Delhi Protest: दिल्ली में 10 अक्टूबर को होनेवाले प्रदर्शन के मद्देनजर रेलवे ने शुक्रवार को चलने वाली हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस और सियालदह-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को रद कर दिया है।

रांची से नई दिल्ली के बीच चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस भी रद कर दी गई है। कुछ और ट्रेनें भी प्रभावित हो सकती हैं।

रेलवे बोर्ड से जारी आदेश में कहा गया कि 10 अक्टूबर को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के आस-पास के इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम की आशंका है।

ट्रैफिक जाम की आशंका को देखते हुए शुक्रवार दोपहर दो बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशन से चलने वाली और 10 अक्टूबर को सुबह चार बजे से दोपहर दो बजे के बीच नई दिल्ली स्टेशन पहुंचने वाली सभी मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों को उनके शुरुआती स्टेशन पर ही रद कर दिया जाएगा।

अचानक रद हुई ट्रेनों ने बढ़ा दी हजारों यात्रियों की परेशानी अचानक रद हुई ट्रेनों ने हजारों यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। हावड़ा और सियालदह राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में अगले कई दिनों तक लंबी वेटिंगलिस्ट है। ऐसे में जिन यात्रियों ने नौ अक्टूबर के लिए टिकट बुक कराया था, उन्हें विकल्प ढूंढ़ना होगा।