Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बारहवीं की परीक्षा से पहले टूटा सपना, मां की डांट से आहत छात्रा ने फंदे से लटककर दे दी जान

    By Tarkesh Kumar Ojha Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 08:39 PM (IST)

    पश्चिम मेदिनीपुर जिले के बेलदा थाना अंतर्गत शशिंदा इलाके में 12वीं की छात्रा अनन्या जाना ने मां की डांट से आहत होकर आत्महत्या कर ली। घर में फंदे से लट ...और पढ़ें

    Hero Image

    फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, खड़गपुर। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के बेलदा थाना अंतर्गत शशिंदा इलाके में शनिवार को एक हृदयविदारक घटना सामने आई। बारहवीं परीक्षा की तैयारी कर रही 18 वर्षीय छात्रा ने कथित रूप से मां की डांट से आहत होकर आत्महत्या कर ली। 
     
    घर के अंदर से छात्रा का फंदे से लटका शव बरामद होने के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। मृत छात्रा की पहचान अनन्या जाना के रूप में हुई है। 
     
    पुलिस सूत्रों के अनुसार शनिवार दोपहर अनन्या को घर के भीतर गले में दुपट्टे का फंदा लगाकर लटका हुआ पाया गया। परिजन उसे तुरंत बेलदा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 
     
    परिजनों ने बताया कि दोपहर के समय पढ़ाई को लेकर मां और बेटी के बीच बातचीत हो रही थी। इसी दौरान मां ने पढ़ाई में ध्यान न देने को लेकर डांट दिया। 
     
    इसके बाद अनन्या अपने कमरे में चली गई। काफी देर तक कमरे से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर परिजनों को संदेह हुआ। दरवाजा तोड़ने पर कमरे के अंदर अनन्या का शव फंदे से झूलता मिला। 
     
    अनन्या विज्ञान विभाग की छात्रा थी और शशिंदा स्थित सागरचंद्र विद्या भवन से 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। विद्यालय सूत्रों के अनुसार वह मेधावी होने के साथ-साथ खेलकूद में भी काफी प्रतिभाशाली थी। 
     
    हाल ही में कुशबासन हाई स्कूल की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित अंतर-विद्यालय खेल प्रतियोगिता में उसने अपने विद्यालय की ओर से खो-खो टीम में भाग लिया था। 
     
    वह टीम की कप्तान थी और उसकी टीम ने चैंपियन ट्रॉफी भी जीती थी। शिक्षकों और स्थानीय लोगों ने कहा कि अनन्या पढ़ाई और खेल दोनों में ही आगे थी। उसके असमय निधन से एक होनहार छात्रा को खो दिया गया।  अनन्या की मां संध्या जाना अपनी तीन बेटियों के साथ रहती हैं, जबकि पिता
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें