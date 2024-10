'संजय रॉय ने ही किया कोलकाता डॉक्टर का रेप और मर्डर', आरजी कर केस में CBI ने दाखिल की चार्जशीट

सामूहिक बलात्कार के आरोप का उल्लेख नहीं किया, जिससे संकेत मिलता है कि संजय रॉय ने अकेले ही अपराध किया था। अस्पताल के सेमिनार कक्ष के अंदर महिला के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। वह आधी रात के बाद अस्पताल में अपनी मैराथन शिफ्ट के बीच आराम करने के लिए कमरे में चली गई थी। अगली सुबह एक जूनियर डॉक्टर को उसका शव मिला।

CBI files charge sheet in RG Kar Medical College and Hospital rape-murder case at Sealdah court today. pic.twitter.com/SoVYdf6vJg