राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता के साल्टलेक के करुणामयी के आवासन में शुक्रवार की देर रात एक फ्लैट में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई।

हालांकि, इस घटना में कोई झुलसा नहीं, लेकिन आग लगने के बाद फ्लैट में मौजूद मां-बेटी की तबीयत बिगड़ गई। दोनों को दमकल कर्मियों ने सुरक्षित निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया।

पुलिस के अनुसार, आवासन की एक इमारत के दूसरे तल पर स्थित डी-19/11 नंबर फ्लैट में रात करीब नौ बजे आग लगी। फ्लैट में कृष्णा चक्रवर्ती (50) अपनी बेटी उन्मिलिता चक्रवर्ती (19) के साथ रहती हैं। कृष्णा सरकारी कर्मचारी हैं। प्रारंभिक जांच में मोमबत्ती से आग लगने की आशंका जताई जा रही है।